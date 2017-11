Ny app sikrer «lykkerus» på julebordet FRI FLYT: Alkoholen flyter gjerne rikelig på norske julebord. Behold kontrollen med den nye Drikkevett-appen, oppfordrer RUStelefonen. (Foto: NTB scanpix) annonse Bekymret for at du skal bli for full og begynne å tafse på julebordet? Den nye Drikkevett-appen gir deg beskjed om når du bør roe ned eller gå hjem. 29.11.2017 kl 12:08

NTB

Årets julebordsesong er i gang, men når nettene blir lange og alkoholen setter inn, kan det være lett for noen hver å glemme seg bort og ikke stoppe i tide.

Løsningen kan være en ny app, meldes det fra RUStelefonen. De har videreutviklet sin Drikkevett-app med en ny funksjon som varsler når promillen blir for høy, og det er på tide å dempe alkoholinntaket.

«Lykkepromille»

Slik kan du holde «lykkepromillen», et lett oppstemt humør kombinert med full kontroll, gjennom hele julebordet, ifølge seksjonsleder Sturla Johansen.

– Å legge en plan for hvor mye du har tenkt å drikke, kan redusere pinlige situasjoner med kollegaer. I tillegg føles det gjerne bedre at mobilen varsler deg om din tilstand, enn at sjefen gjør det, sier han.

– Det er ikke snakk om å styre helt unna alkohol, men å legge en plan for å holde et promillenivå som gjør julebordet til en hyggelig opplevelse, legger han til.

En av ti mister kontrollen

Med fri bar og god stemning er det lett å miste kontrollen og havne i situasjoner man gjerne skulle vært foruten dagen derpå.

Ifølge en undersøkelse utført av YouGov på vegne av RUStelefonen oppgir én av ti nordmenn at drikking har ført til negative konsekvenser for jobben. Med varsler fra Drikkevett-appen kan både hodepine og pinlige situasjoner unngås, framholder Johansen.

– Appen er et enkelt verktøy for å ta tilbake kontrollen over hvor mye man egentlig drikker, sier han.

Appen fungerer både som en promillekalkulator og en planlegger, som hjelper en med å holde seg innenfor promillegrensen man har bestemt seg for på forhånd. Man legger inn kjønn og vekt og registrerer alkoholinntaket utover kvelden. Dermed kan man til enhver tid beregne promillen.

Gode råd

Å spise godt, samt å drikke et glass vann eller annen alkoholfri drikke mellom hver alkoholenhet, er andre julebordsråd fra RUStelefonen.

For den som ikke har rukket å laste ned Drikkevett-appen, gjelder fortsatt den gode, gamle tommelfingerregelen: Når slipset ikke lenger befinner seg rundt halsen, men rundt panna, eller de høye hælene er slengt bort i et hjørne, er det på tide å gå hjem.

