NSB varsler forsinkelser og innstillinger grunnet streik tirsdag

UT PÅ ANBUD: Sørlandsbanen og Arendalsbanen skal legges ut på anbud. Derfor streiker de ansatte tirsdag. Medlemmer i Norsk Jernbaneforbund krever garanti om å få beholde jobben når regjeringen skal privatisere trafikken på flere togstrekninger. Tirsdag streiker de. 28.05.2018 kl 20:45 (Oppdatert 29.05.2018 kl 09:29)



NSB opplyser at det forventes innstillinger og forsinkelser i togtrafikken under den politiske streiken, som varer fra klokken 10 til 13.

Rundt 500 renholdere og vedlikeholdsarbeidere risikerer å miste jobben sin når jernbanetrafikken på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen skal legges ut på anbud, og det er disse som legger ned arbeidet tirsdag.

- Arendalsbanen vil gå som normalt, og én avgang på Sørlandsbanen, som skulle gått fra Kristiansand 11.25, er innstilt, opplyser markeds- og kommunikasjonssjef i NSB Sør Dag Brekkan til Agderposten tirsdag.

De aller fleste av de togansatte som blir berørt av konkurranseutsettingen, kommer til å få bli med over til eventuelt nye selskaper som ledd i en såkalt virksomhetsoverdragelse. Men renholdere og vedlikeholdsarbeidere er ikke sikret dette, ifølge Jernbanedirektoratet. Dermed er det fritt fram for en ny aktør til å velge en annen og rimeligere løsning for renhold og vedlikehold.

– Løper fra løftene

Både SV og Arbeiderpartiet har uttrykt sympati med de streikende.

– Regjeringen lovet at jernbanereformen ikke skulle gå utover lønns- og arbeidsbetingelser. Nå løper de fra løftene. Streiken er nok et varsel om at Norge nå trenger en ny arbeidslivspolitikk for de mange vanlige arbeidsfolkene. Vi må gi arbeidsfolk tryggheten tilbake, sier Ap-nestleder Hadia Tajik i en epost til NTB.

Advarer

I helgen gikk SV-leder Audun Lysbakken ut og sammenlignet situasjonen innenfor togtrafikken med luftambulansekrisen i nord.

– Luftambulansekrisen er et eksempel på hvor ille det kan gå når anbud gjøres uten å ivareta de ansatte. Nå håper jeg flertallet på Stortinget setter foten ned for dette og blir med å sikre at disse anbudene i det minste blir gjort på en skikkelig måte når regjeringen først har tvunget det gjennom, sa Lysbakken.

– De eneste som tjener på at renholdere og verkstedarbeiderne kan miste jobben, er selskapene som vinner anbudene, sa SV-lederen.

