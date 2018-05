NRK-streiken over ved midnatt STREIKEN OVER: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og NRK-journalistenes streikegeneral Rickard Aune møtte pressen sammen klokka 20.30 onsdag kveld. (Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix) annonse Partene i NRK-konflikten kom onsdag kveld til enighet og både penger og prinsipper. Dermed er NRK-streiken over, og ved midnatt starter sendingene igjen. 23.05.2018 kl 22:05 (Oppdatert 22:05)



Formelt avsluttes ikke streiken før ved midnatt natt til torsdag, men kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen lovet noe humoristisk onsdag kveld at ingen NRK-journalister som i pur glede kommer løpende til Marienlyst før den tid vil bli nektet adgang til arbeidsplassen.

Eriksen stilte sammen med NRK-journalistenes fagforeningsleder, Richard Aune, i TV-resepsjonen på Marienlyst og kunngjorde at de hadde kommet til en enighet om årets lønnsoppgjør.

– Vi har fått gjennomslag for alle våre tre hovedkrav. Vi har fått en forsikring om at vi skal sikres kompetanse også i framtida, vi har fått inn i avtaleteksten at tilkallingsvikarer skal likebehandles med fast ansatte når lønn skal fastsettes, og vi har fått et lønnstillegg på 18.100 kroner, sa Aune.

Han hevdet at lønnstillegget vil bidra til å ta inn noe av lønnsetterslepet til sammenlignbare grupper i andre medier, og høstet jubel og applaus fra streikende medlemmer som overvar den improviserte pressekonferansen. Kringkastingssjefen understreket på sin side at beløpet er innenfor rammen som frontfagsoppgjøret har satt for lønnsøkning i år. Han har siden streiken brøt ut avvist kategorisk å gi et lønnstilbud som vil gjøre lisensbetalte journalister i statskanalen lønnsledende i Norge.

– Vi har funnet en løsning som er god for begge parter. Den totale løsningen avtalen innebærer, er jeg veldig glad for, sa kringkastingssjefen.