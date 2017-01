Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse NRK sender «Sommeråpent» skinnelangs Kommer hit: NRKs nye sommersatsing Sommertoget skal ha sending fra Nelaug stasjon i Åmli. Stasjonene som NRK har sending fra Listen er kronologisk, ikke geografisk. Noen av fylkene svinger toget innom flere ganger. Nordland: (Avgang fra Bodø tirsdag 27. juni, men byen er ikke sendestasjon) Rognan 27/6 Mo i Rana 28/6 Trofors 29/6 Nord-Trøndelag: Grong 30/6 Steinkjer 1/7 Sør-Trøndelag: Hommelvik 4/7 Støren 5/7 Oppdal 6/7 Oppland: Dombås 7/7 Møre og Romsdal: Åndalsnes 8/7 Oppland: Vinstra 11/7 Hedmark: Moelv 12/7 Rena 13/7 Alvdal 14/7 Sør-Trøndelag: Røros 15/7 Hedmark: Tynset 18/7 Elverum 19/7 Kongsvinger 20/7 Oslo/Akershus: Grorud 21/7 Eidsvoll 22/7 Oppland: Gran 25/7 Buskerud: Flå 26/7 Hordaland: Finse 27/7 Sogn og Fjordane: Flåm 28/7 Hordaland: Voss 29/7 Buskerud: Ål 1/8 Hønefoss 2/8 Vestfold: Stokke 3/8 Porsgrunn 4/8 Telemark: Notodden 5/8 Aust-Agder: Nelaug 8/8 Marnadal 9/8 Rogaland: Brusand 10/8 Vest-Agder: Sira 11/8 Vennesla 12/8 Telemark: Bø 15/8 Buskerud: Vestfossen 16/8 Akershus: Ås 17/8 Østfold: Råde 18/8 Sarpsborg 19/8 annonse NRK fortsetter fremstøtet innenlands – og sender «Sommeråpent» skinnelangs til 40 steder som får sommersending-besøk for første gang. 20.01.2017 kl 08:11

«Sommertoget» blir navnet, og nå har NRK reiseruten klar. Det har krevd litt av en innsats. Verre enn båttur – Logistikken rundt planleggingen er en formidabel oppgave som trenger en helt annen nøyaktighetsgrad enn å seile på en åpen fjord med et skip, heter det i NRKs pressemelding. NSB og Bane NOR har ifølge kanalen sjekket at det skal være praktisk mulig å gjennomføre sendinger fra de 40 utvalgte stasjonene, og at «Sommertoget» kan få stå helt i ro en hel kveld på stasjonen uten å sperre for andre tog. «Sommertoget»-planleggingen skal ha vært «en mer komplisert og krevende oppgave enn hele togavviklingen under Lillehammer-OL», meldes det. Samtidig skal også sikkerheten, både på stasjonene og langs sporet, ivaretas når NRK legger i vei skinnelangs. Chartrer eget tog I 2013 og 2015 gikk NRK ombord i det gamle hurtigruteskipet MS «Sjøkurs», og seilte langs kysten og laget radio- og TV-sendinger sommeren gjennom fra 40 ulike steder. I 2016 var det selve «Skibladner» som huset «Sommeråpent» på en ukes sommertur på Mjøsa – også det minutt for minutt. Det gav NRK en forsmak på hva innlandet har å by på, heter det fra kanalen som nå ser frem til å «vise frem helt nye steder i landet vårt og fortelle helt nye historier». Det gjør TV-teamet ved å chartre et eget tog fra NSB og ferdes i åtte uker langs jernbanenettet i Norge. I øst og sør og vest og på Nordlandsbanen et stykke nord i landet. «Sommertoget» skal forflytte seg på dagtid med minutt for minutt-sendinger – til neste stasjon. Om bord finnes kontrollrom, redigeringsrom, kontor og egen scene. Og sovevogner! Eget helikopter Hver dag ruller toget i vei mot en ny stasjon etter at «Reiseradioen» går av luften. Det blir minutt for minutt-fjernsynssendinger mens toget er underveis til neste stopp, i tiden 11 til 14. Vel fremme blir det lokale radiosendinger til rundt kl. 17. NRK redigerer deretter klar en halvtimelang oppsummering av dagens togtur som sendes rett etter Dagsrevyen, mens selve «Sommeråpent»-sendingen følger senere på kvelden. – Så tar Reiseradioen hånd om avskjeden morgenen etter, før det hele gjentar seg, heter det fra NRK, som også har hyret inn et eget helikopter som skal følge «Sommertoget» på turen fra stasjon til stasjon og gi seerne vakre natur- og togbilder fra oven. Jernbanehistorier Toget ruller i gang fra Bodø 27. juni, mens første sending skjer samme dag fra Rognan. Siste stopp blir i Sarpsborg, der NRK-toget ruller inn 19. august. – Jernbanehistorie er Norgeshistorie og fortellingen om hvorfor vi bor der vi bor. Det blir veldig artig å dykke ned i innholdet og ta tak i de gode historiene, lover den etter hvert skinnegående redaksjonen. (©NTB) annonse