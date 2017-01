Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Norges eldste er død, 112 år gammel DØD: Elisabeth Julie Ekenæs døde onsdag denne uken, 112 år gammel. Dette bildet ble tatt på 110-årsdagen hennes. (Foto: NTB scanpix) Norges eldste, Elisabeth Julie Ekenæs, rakk å bli 112 år gammel i romjulen, før hun døde 4. januar. 06.01.2017 kl 19:29

Ekenæs døde på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo onsdag 4. januar. Det opplyser institusjonssjef Gunvor Stray Nordberg ved St. Halvardshjemmet i Oslo til NTB. Ekenæs bodde på St. Halvardshjemmet fra 2004. Ekenæs ble født 26. desember i 1904. Hun bodde på Vålerenga i Oslo og jobbet som syerske. Ekenæs feiret sin siste fødselsdag ved St. Halvardshjemmet i romjulen med familie og venner. Niesen Eva Kristiansen Skjelin (83) har tidligere uttalt seg til VG om hvorfor tanta ble så gammel. – Hun har aldri tatt en røyk, aldri tatt en dram og holdt seg unna mannfolk, sa hun, og la til at tanta også alltid har hatt godt humør. (©NTB) Elisabeth Julie Ekenæs døde onsdag denne uken, 112 år gammel. Dette bildet ble tatt på 110-årsdagen hennes. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix