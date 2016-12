Nordmenn har fått mindre å rutte med MINDRE Å RUTTE MED: Prisveksten har vært større enn lønnsveksten i 2016. (Foto: NTB scanpix) annonse Prisveksten har vært større enn lønnsveksten i år, men sentralbanksjef Øystein Olsen er ikke sikker på om nordmenn er klar over at de har fått mindre penger å rutte med. 28.12.2016 kl 10:49



– Det snudde i 2016. Da fikk vi en lavere gjennomsnittlig lønnsvekst enn prisveksten, slik at folks kjøpekraft faktisk går ned. Man kan være litt i tvil om dette har gått opp for folk ennå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i NRKsPolitisk kvarter onsdag morgen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) og Finansdepartementet ser for seg at kjøpekraften vil falle med henholdsvis 1,2 og 1,0 prosent i år. Også Norges Bank mener prisstigningen mer enn spiser opp lønnsveksten dette året, og har beregnet at lønningene stiger med 2,3 prosent, mens prisstigningen vil ligge på 3,6 prosent.

– Slik vi ser det vil kjøpekraften øke litt igjen i 2017, sier Olsen som passer på å vise til at nordmenn har hatt en «fenomenal» kjøpekraftutvikling på 2000-tallet.

Stemningsskifte

Handelsbankens økonomer tror at den svake reallønnsutviklingen vil legge en demper på handleiveren neste år. Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea mener på sin side at fallet i reallønnsveksten er forbigående, og at det i hovedsak skyldes dyrere importvarer.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1 har gjennomført en forbrukerundersøkelse om folks forventninger til sin økonomi neste år. Konklusjonen her er et tydelig stemningsskifte fra ett år tilbake.

– Mye av pessimismen fra i fjor har snudd, og flere ser nå positivt på utsiktene for egen økonomi. De langt fleste forventer om lag like god eller bedre privatøkonomi, sier Gundersen.

I undersøkelsen svarer 17 prosent at de tror privatøkonomien blir verre i 2017 enn den har vært i 2016. 22 prosent tror den blir bedre, mens 61 prosent tror økonomien blir uendret.

Jobb og boligprisvekst

Undersøkelsen viser også at man ikke lenger ser for seg at boligprisene vil falle. To av tre tror boligprisene vil fortsette å stige neste år.

Samtidig er mange urolige for hvor trygge de er i jobben sin. En av fem svarer at jobben de har, ikke er trygg, eller at de ikke vet om den er trygg.

– Jeg tror de fleste vil beholde både jobb og inntekt også i 2017. Med fortsatt lave renter vil nordmenn flest kunne se fram til en minst like velfylt lommebok også neste år, sier Gundersen.

SSB og Finansdepartementet spår en reallønnsvekst på 0,4 og 0,7 prosent i 2017. Samtidig tror Norges Bank at styringsrenten blir liggende på 0,5 prosent en god stund framover. Det er også konklusjonen til både SSB og en rekke økonomer. Få ser for seg noen renteøkning før i 2019. (©NTB)