Nok er nok, selv i Frp

«Basert på oppslaget i Dagbladet den 19. januar forstår vi det slik at Frps gruppeleder i Grimstad, Terje Stalleland, ønsker at Erdogan skal ta hånd om problemet Ingebjørg Godskesen.»

20.01.2017 kl 16:01

Debatt@agderposten.no

Dette skal ha blitt uttalt fra talerstolen på dialogmøte i Kristiansand den 11. januar, uten at noen av de andre grep inn og korrigerte dette. Derimot skal mange ha ledd! Godskesen var på det aktuelle tidspunkt på reise i Tyrkia som rapportør for Europarådet, et oppdrag som ikke er uten reell fare.

Vi har også fått fortalt at gruppeleder for Lillesand Frp, Arne Guldbransen, klarte kunststykket å stemple Godskesens tilhengere i nominasjonen som politisk tilbakestående. Det vil si oss som har undertegnet dette skrivet.

Når det omtrent ikke var folk tilstede fra de lokallagene som har støttet Ingebjørg, det vil si Arendal, Froland, Vegårshei, Risør og Tvedestrand grunnet sykdom og reisevirksomhet, ja, da blir dette enda grovere.

Som møteledere var Helge André Njåstad og Gustav Bahus innkalt som henholdsvis leder og nestleder i organisasjonsutvalget for å skape dialog.

Det satt også en rekke andre sentrale tillitsvalgte og Frp-politikere fra Aust-Agder i salen.

Deriblant fylkesleder Peter A. Busch (Lillesand), nyvalgt førstekandidat Åshild Bruun-Gundersen (Arendal) og nyvalgt andrekandidat Ingelinn Lossius-Skeie (Lillesand).

De hadde godt selskap av Frps fylkestingsmedlemmer, brorparten av Frps fylkesstyre og en rekke representanter fra lokallagene i Grimstad og Lillesand.

INGEN av disse reagerte på dette, men lot det passere...

Først seinere ut i møtet fikk Anne Killingmo, lokallagsleder i Tvedestrand, ordet.

Hun reiste seg og påpekte uhyrligheten i en slik opptreden, men ble da istedet korrigert av Gustav Bahus.

Endelig punktum settes med at alle tillitsvalgte ilegges munnkurv overfor pressen. Dette hjemles i de etiske retningslinjene!

Dersom dette er riktig oppfattet, er det inntrufne svært trist. Etter vår mening har en slik oppførsel ikke noe i norsk politikk å gjøre! Alle kan sikkert være uheldig med en formulering i farten. Her fremstår det dessverre som en kalkulert og systematisk handling for å svekke de partikollegene som man ikke er enig med. Dette sammenfaller dessverre med en rekke liknende hendelser vi har sett i den senere tid i fylkeslagets virksomhet.

Det vi ser, er så langt som mulig fra de undertegnedes idealer når det gjelder demokrati og ytringsfrihet. Etiske retningslinjer er til for å sikre at sentrale verdier ivaretas. De skal ikke brukes til å true eller legge lokk på berettiget kritikk.

Etter vår oppfatning kan vi ikke ha tillitsvalgte politikere som mangler sentral kompetanse på hvordan man snakker med og om mennesker. Vi mener en utskiftning av våre to nylige nominerte listetopper til stortingsvalget Åshild Bruun-Gundersen og Ingelinn Lossius-Skeie, samt store deler av vår fylkesledelse, er overmoden. I slike posisjoner trenger vi noen som aktivt setter en moralsk standard for vårt politiske virke og hvordan vi snakker med og om mennesker...

Fremskrittspartiet et for at varslere skal vernes, dette må også gjelde for varslere i Frp. Frp er imot mobbing, og vil at mobberen skal måtte ta konsekvensene av sine handlinger.

Vi ser det som en selvfølge at den som mobber så grovt slik det her er blitt gjort, ved å ønske en annen persons død grunnet politisk uenighet, tar konsekvensene av dette. Da bør man sette handling bak ord, altså sette partiet først og forlate partiet...

Det er også sterkt kritikkverdig at så mange av de overnevnte tillitspersonene i organisasjonen lo av noe sånt, uten å gripe inn.

Ja, da er man med på å legitimere mobbing...

Det haster!

Vi ber om at partiet sentralt vil gripe inn umiddelbart og kalle inn til nytt dialogmøte snarest i løpet av denne helga!

Vi forventer da at Helge André Njåstad (leder for organisasjonsutvalget) og Gustav Bahus (nestleder i organisasjonsutvalget) blir erstattet av andre representanter, da de ikke er egnet til å skape dialog etter deres siste møte i Kristiansand.

Vi som har undertegnet dette har ikke noe valg.

Vi representerer over 6 prosent av innbyggerantallet og Frps stemmer i Aust-Agder, og vi er stolte av å kunne si med en tydelig stemme at dette ikke blir godtatt.

Det hviler på oss å si ifra om situasjonen – munnkurv eller ikke!

For Tvedestrand Frp:

Anne Killingmo, leder Tvedstrand Frp og kommunestyrerepresentant

Tiri Wigan, nestleder Tvedestrand Frp

For Arendal Frp:

Bjørnar Solvei, leder Arendal Frp

Andreas Arff, nestleder Arendal Frp

Edward Terjesen, studieleder og bystyrerepresentant

Ingrid Skårmo, styremedlem og bystyrerepresentant

Maurith Julie Fagerland, kasserer

Odd Austarheim, sekretær

Anne Linn Torjussen, medlemsansvarlig

For Risør Frp:

Magnus Stø Kittelsen, leder Risør Frp og bystyrerepresentant

Stig Olsen, nestleder Risør Frp og bystyrerepresentant

Kristian Villy Torsen, kasserer og sekretær

Anita Anderson, medlemsansvarlig

For Vegårshei Frp:

Nils Mjaaland, leder Vegårshei Frp

Arne Jonny Nerdalen, nestleder Vegårshei Frp

For Froland Frp :

Torgeir Terjesen, leder Froland Frp

Oddvar Østreim, gruppeleder i Froland Frp

Frank Rørheim, nestleder Froland Frp

For Aust-Agder fylkesstyre:

Odd Gunnar Tveit, fylkesstyremedlem fra Birkenes

Mariann Slettene, fylkesstyremedlem fra Grimstad

Magnus Stø Kittelsen, fylkesstyremedlem fra Risør

Ikke alle som har underskrevet dette dokumentet var til stede, men har fått uttalelsene referert i ettertid.