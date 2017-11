Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Noen kastet søppeldunker på bil, mens andre kastet sykler på sjøen. Her er politiloggen Politi: Bildet er brukt som illustrasjonsfoto. (Foto: Arkivfoto) Menn kastet søppeldunker på bil, personer kastet sykler på sjøen og spasertur på E18 er blant nattens hendelser. Les mer fra politiloggen. 04.11.2017 kl 08:24 (Oppdatert 08:28)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 07.20 Grimstad: Høylytt festmusikk Etter gjentatte klager på forstyrrelse av natteroen med musikk blir en mann anmeldt for å ikke etterkomme politiets pålegg. 04.00 Arendal: Spaserte på E18 Mann som går i vegbanen på E18. Mannen var borte da politiet ankom. 03.10 Grimstad: Kastet søppeldunker Menn kaster søppeldunker på en bil. En bil har fått en bulk. Politiet melder at personene har ryddet opp etter seg. En mann bortvist for resten av natta. 03.15: Arendal: Sinnatagger på vift To menn bortvist etter at de hadde sparket i stykker et skilt. De ordner selv opp med butikken. 00.17 Arendal: Kaster sykler på sjøen Melding om personer som kaster sykler og en båt på vann ved Skilsø på Tromøy. Båten blir tatt opp igjen. Syklene ligger under vann. Det er og revet ned en trapp ved brygga det MF Kolbjørn legger til, samt utført noe skadeverk på en båt. Ikke sett personene, melder politiet.

