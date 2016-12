Nidarosdomen i spiselig form

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

DIGER DOM: Nidarosdomen. (Foto: Marianne Løge) HEKS: Miriams heksehus fra Kaptein Sabeltanns verden. (Foto: Marianne Løge) PERLER: Vinduer på pepperkakehus. (Foto: Laila Akhtar) Noen pepperkakehus ligger det mer arbeid bak enn andre ... 31.12.2016 kl 14:27

Irene Hegge Guttormsen

Irene Hegge Guttormsen

Tlf: 37 00 37 46 – Jeg har hatt øyeblikk i prosessen der jeg har angret på sommerens ferietur til Trondheim, men nå er vår utgave av Nidarosdomen ferdig. Vi anser oss som godt fornøyd. Det skrev Marianne Løge på Facebook før jul. Mye tankevirksomhet og nøyaktighet ligger nok bak noe slikt, ja. Men den familien har laget store pepperverk før. det har også Laila Akhtar. I år laget hun Miriams heksehus, som er kjent fra Kaptein Sabeltanns verden. HEKS: Miriams heksehus fra Kaptein Sabeltanns verden. Foto: Laila Akhtar Og da det var ferdig, laget hun like gjerne et mindre hus – og mange små med mye kunstneriske utforminger på, noe man for eksempel kan se på vinduene. Nydelig pirk! Agderposten har gjennom jula dokumentert flere pepperkake-mesterstykker, slik som denne søppelbilen med dataprogrammerte lys (se video). irene@agderposten.no