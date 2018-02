Netthandelen-sjefen byr 50 mill. for silotomta i Kristiansand Byr på silotomta: Netthandelen-gründer Einar Øgrey Brandsdal har bydd 50 millioner kroner for tomta til den planlagte Kunstsiloen i Kristiansand. (Foto: NTB scanpix) Slik kan Kunstsiloen i Kristiansand bli, hvis det bevilges nok penger til å bygge om de gamle siloene på kaia ved siden av Kilden. Illustrasjon: Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural Studio (Foto: ) annonse Millionær Einar Øgrey Brandsdal har i dag budt 50 millioner kroner for siloen i Kristiansand. 07.02.2018 kl 18:21 (Oppdatert 07.02.2018 kl 18:51)

- I dag har jeg gjort noe spinnvilt. Jeg har lagt inn bud på siloen i Kristiansand. Budet er sendt både til ordfører i Kristiansand, Harald Furre, og midlertidig havnesjef Thomas Granfeldt. Budet er satt til 50 millioner kroner, skriver Brandsdal i en post på sin egen Facebook-profil.

Stor debatt

Den planlagte Kunstsiloen i Kristiansand har skapt enorm debatt på Sørlandet.

Både i Aust-Agder og Vest-Agder har kritikerne av planene vært mange. Det er planlagt å bruke 600 millioner kroner til et musem for kunstsamlingen til Nicolai Tangen.

Netthandelen-gründeren har vært av de mest innbitte motstanderne av prosjektet og nå har han altså gått til det skritt å by på den aktuelle tomta selv.

- Overskudd til barn

- Budet er satt til 50 millioner kroner. Dvs 35 mer en SKMU har planer om å kjøpe den for. Forbehold om omregulering og riving. Ved bud aksept skal den videreselges og hele overskuddet skal ikke gå til meg, men til Idrett, barn og unge i byen, skriver han på Facebook.

Budet går ut den 13. februar klokken 18.00.

- Komplett mangel på forståelse

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H), sier til Fædrelandsvennen ar han er både lattermild og oppgitt over budet.

– Nå kommer det et formelt svar fra havnevesenet i morgen. Men jeg kan umiddelbart slå fast at det naturligvis er særdeles useriøst å tro at man kan kjøpe en kommunal eiendom, eid av havnevesenet, for å deretter omsette omregulering til boliger og ha en budfrist på noe sånt, sier han til Fædrelandsvennen.

– Det viser en komplett mangel for forståelse for hvordan samfunnet fungerer, legger han til.