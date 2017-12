Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Nav-bygget i Arendal evakuert etter bombetrussel POLITIET PÅ PLASS: Kl. 14.14 ankom mannskaper fra politiet Nav-bygget, som ble utsatt for en bombetrussel. (Foto: Frank Johannessen) BOMBETRUSSEL: Alle som oppholdt seg i Navn-bygget i Arendal sentrum ble evakuert. (Foto: Frank Johannessen) BOMBETRUSSEL: Nav-leder Geir Svenningsen på vei ut fra bygget i Arendal sentrum. (Foto: Frank Johannessen) annonse Nav-bygget på Tyholmen i Arendal er evakuert etter en bombetrussel fra en Nav-bruker mandag. 04.12.2017 kl 13:03 (Oppdatert 13:32)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536 Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385 - Vi har fått en bombetrussel via Navs kontaktsenter som gjelder brukersenteret i Arendal, sier direktør Hilde Høynes i Nav Aust-Agder. Hun opplyser at det er en bruker som telefonisk har fremsatt trusselen. Brukeren er ifølge Høynes kjent fra Nav Arendal, men har ikke fremsatt trusler tidligere. - Det som nå skjer er at avdelingsleder er i dialog med politiet. Det er foreløpig ikke satt i verk tiltak, opplyser Høynes klokken 13.25. Alle de ansatte er blitt evakuert. Politiet ankom bygningen kl. 13.14. Evakueringen skjedde uten dramatikk, får Agderposten opplyst i Nav Aust-Agder. - Nav Aredal øver jevnlig på å håndtere trusler og evakuering, opplyser Nav. 100 ansatte og de brukerne som var i bygget ble evakuert. Inntil politiet får kontroll på personen som ringte inn bombetrusselen, vil Nav-bygget være stengt, opplyser politiet på stedet. Også advokatkontoret Hald holder til i bygget, den såkalte Ottersland-gården på Tyholmen. Artikkelen oppdateres

LES OGSÅ

annonse

annonse

annonse

annonse