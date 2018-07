Nattens viktigste nyheter LUFTAMBULANSE: Luftambulanse. Illustrasjonsfoto. (Foto: NTB Scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 27. juli. 27.07.2018 kl 06:13 (Oppdatert 06:15)

Gutt omkom i ulykke

En 16-åring er bekreftet død etter et sammenstøt mellom en båt og en vannscooter på Rosfjorden i Lyngdal i Vest-Agder.

I tillegg til den omkomne gutten var ytterligere to gutter, begge 15 år ifølge VG , involvert. Ifølge politiet er de sendt til Sørlandet sykehus Kristiansand med trolig kun lettere skader.

Les mer om ulykken i Lyndal

MC-fører til sykehus

En motorsykkelfører skal ha kjørt av veien og truffet en jernbjelke på Hurumveien i Røyken kommune i Akershus. Skadeomfanget er ukjent.

– Føreren var alene, han var ved bevissthet, men på grunn av omstendighetene rundt ble han sendt med luftambulanse til Ullevål sykehus, sa operasjonsleder Erik Gunnerød ved Sørøst politidistrikt til NTB klokka 1.

Klarte ikke fristen

USAs immigrasjonsmyndigheter gjenforente over 1.800 barn før fristen gikk ut torsdag, men 700 er fortsatt skilt fra foreldre og foresatte.

Over 2.500 barn ble skilt fra sine foreldre da Trump-administrasjonen i vår innførte en nulltoleransepolitikk mot migranter som krysset grensa til USA uten riktig dokumentasjon.

Amazon med milliardresultat

Den amerikanske nettgiganten Amazon kunne melde om rekordhøy fortjeneste i årets andre kvartal, langt høyere enn analytikerne ventet.

Selskapet fikk et resultat på 5,07 dollar per aksje, mot ventede 2,48 dollar per aksje. Overskuddet er da på 2,53 milliarder dollar, som tilsvarer om lag 20,6 milliarder norske kroner, og er det høyeste for Amazon noensinne.

Hentet falne fra Koreakrigen

USA hentet hjem levninger av falne krigere i Koreakrigen fra Nord-Korea.

– Dagens handling representerer et betydelig første steg i å gjenoppta hjemsendelsen av levninger fra Nord-Korea og søket etter om lag 5.300 amerikanere som ennå ikke er kommet hjem, heter det i uttalelsen fra Det hvite hus.

