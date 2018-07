Nattens viktigste nyheter MANGE DØDE: Over 20 personer har omkommet i to skogbranner som herjer nær Aten. (Foto: NTB/Scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 24. juli. 24.07.2018 kl 05:56

NTB

Mange døde i skogbrann

Over 20 personer har omkommet i de to skogbrannene som herjer nær Aten, opplyser greske myndigheter. Over 100 personer er skadd og for mange er tilstanden kritisk.

De fleste ofrene for brannene er blitt funnet i det populære turistområdet Mati 40 kilometer nordøst for hovedstaden.

Kvinne påkjørt i Tønsberg

En kvinnelig fotgjenger ble fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bilist i Tønsberg. Skadeomfanget er ukjent.

Kvinnen, som er i starten av 20-årene, ble påkjørt i et fotgjengerfelt i Nedre Langgate i Tønsberg sentrum.

Rettssaken utsatt

En føderal dommer har utsatt rettssaken mot president Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort til tirsdag neste uke, for å gi forsvarerne mer tid.

Saken skulle ha startet onsdag, men ettersom spesialetterforsker Robert Muellers kontor nylig la fram flere tusen sider med nye dokumenter har sorenskriver T.S. Ellis utsatt den.

Nær 2.000 barn gjenforent

USAs myndigheter opplyste at de har gjenforent 1.187 migrantbarn med foreldrene etter at de ble atskilt ved grensa til Mexico. Mange hundre gjenforeninger gjenstår.

De gjenforente barna er eldre enn fem år gamle, og inngår i en gruppe på 2.551 barn som dekkes av gjenforeningsfristen fra dommer Dana Sabraw.

Mulig tørke-rekord

Den voldsomme tørken som har rammet Sør-Norge, er så langt blitt erklært som den verste siden 1947. Men ifølge eksperter ligger rekorden an til å bli slått.

Klassekampen skriver at det er for tidlig å konkludere med om 2018 vil gå forbi dette «uåret», men at månedene mai, juni og juli så langt i år er tørrere enn de samme månedene den gang.

(©NTB)