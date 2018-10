Nasdaq frifinner Einar Aas: - Sto ikke bak prisendring SKY: Einar Aas holder en lav offentlig profil og har lenge vært blant Norges rikeste personer. (Foto: Erik Holand) Spekulasjoner om at Einar Aas selv var skyld i den voldsomme prisendringen dagen før milliardsmellen medfører ikke riktighet. Det slår Nasdaq fast. 18.10.2018 kl 18:29

Nasdaqs avdeling for markedsovervåkning mener de store svingningene på kraftbørsen den 10. september ikke skyldtes at Einar Aas forsøkte å selge seg ut av posisjonene sine, eller at noen skal ha misbrukt innsideinformasjon om saken, melder bransjenettstedet Montel.

– Avdelingen for markedsovervåkning har ikke funnet noe bevis som indikerer at handelaktiviteten har vært i strid med børsens egne regler, skriver Nasdaq selv i kvartalsrapporten.

Dagens Næringsliv siterer Montel når de skriver at flere i bransjen skal ha spekulert i om det var Aas selv som skapte den såkalte volatiliteten i markedet rett før nyheten om krafttraderens feilsåtte handel sprakk.

Det var det ikke ifølge Nasdaq.

