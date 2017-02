Narko-nettverk dyrket hasj i Birkenes HASJPLANTASJE: Dette er produksjonsrommet politiet fant på Birkenes 10. desember. (Foto: Politiet) annonse Her vokser hasjplantene i plantasjen politiet avslørte i Birkenes. 14 menn er siktet, mistenkt for å ha forsynt Sørlandet med stoff. 09.02.2017 kl 10:34 (Oppdatert 10:39)

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385

Politiet mener å ha slått ut et profesjonelt nettverk av kriminelle aktører som har drevet med omfattende narkotikavirksomhet, med Agder som base.

Nettverket de har rullet opp, kalles profesjonelt med utstrakt bruk av falske ID papirer (pass, ID kort, førerkort) og personer som ikke har vært registrert i Norge.

Politiet har gjort et historisk stort narkotikabeslag og således hindret dette å komme ut på markedet.

Fra Sørlandet til Oslo

-Politiet har i en lengre periode drevet en målrettet etterforskning mot to sentrale aktører/bakmenn som har vært mistenkt for å drive med storstilt innførsel og distribusjon av narkotika på Sørlandet. I denne saken har vi hatt fokus på bakmenn. Vi har ikke brukt ressurser på å kartlegge eller ramme mindre omsettere av narkotika i distriktet. Vi har hatt et godt samarbeid med flere politidistrikter (Oslo, Sør Vest og Øst PD samt KRIPOS). Vi har også hatt et godt samarbeid med utenlandske politimyndigheter, sier Thor Atle Pedersen, leder av avsnitt for organisert kriminalitet i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Etterforskningen har ført til to konkrete beslag av narkotika og politiet etterforsker videre ut i fra dette.

-I den ene saken stanset politiet en kurer i det han førte inn et betydelig parti med narkotika til Norge 1. november 2016. Analysen av stoffet viste at det var tale om ca. to kilo kokain. Den videre etterforskningen gav grunnlag for å sikte ytterligere fire personer i Norge, deriblant den sentrale aktøren bosatt i Agder. Disse fire personene ble pågrepet 31. januar 2017, sier Thor Atle Pedersen.

Birkenes

-I den andre saken avdekket politiet flere hus/leiligheter som ble disponert av nettverket. På to av disse stedene avdekket politiet at det ble etablert plantasjer for dyrking av cannabis, sier Pedersen.

Natt til 10. desember 2016 aksjonerte politiet mot nettverket og pågrep i alt sju personer. I tillegg til beslag av ca. 750 cannabisplanter ble det også tatt beslag i et betydelig kvantum med annen type narkotika.

Adressene var i Birkenes og Åseral.

-En foreløpig analyse av narkotikabeslaget viser at det er snakk om ca. 30 kilo amfetamin, ca. seks kilo kokain og ca. 10 kilo hasj. Dette er ett av de desidert største beslagene av narkotika i Agder politidistrikt noensinne, sier Pedersen.

Stoffet ble smuglet inn til Norge i en trailer. I ettertid av aksjonen er ytterligere to personer pågrepet mistenkt for å ha en mindre rolle i saken. To av de pågrepne er etter politiets oppfatning å regne som hovedmenn/sentrale aktører i det kriminelle nettverket.

Partiet med narkotika, som består av hasj, amfetamin og kokain, har en gateverdi på ca. 15 millioner kroner.

Totalt 14 personer har sittet eller sitter i varetekt i forbindelse med beslagene.

-Selv om vi har hatt fokus på bakmenn og profesjonelle aktører i denne saken så mener vi også at saken har en god forebyggende effekt. Narkotika fører med seg mye annen kriminalitet og ødelagte hjem. I den forbindelse er det viktig å vise at også bakmenn blir tatt, sier Pedersen.