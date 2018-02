Nabovarsel: – Det vil bråke, det vil riste, det vil irritere dere NABOMØTE: Assisterende prosjektleder med ansvar for tunneldrift Vegard Solhaug (til venstre) og sprengningsleder John Erikseen (begge AF) orienterte på nabomøtet denne uken. (Foto: Vidar Fløde) SLIK: Slik planlegges den nye E18-tunnelen gjennom Torsbuåsen. Her fra tunnelpåhygget i sørvest. Nokså nøyaktig 100 bolighus er definert så nær tunnelløpene som skal sprenges ut at de er kartlagt og fotografert, og får utplassert målere som skal kontrollere rystelser. Torsbuåsen-tunnelen er den lengste av tunnelene på den nye E18-motorveien mellom Tvedestrand og Arendal. (Foto: Skisse AF Gruppen) SPURTE: Nabo Inger Sigridnes hadde mange spørsmål til AF Gruppens s sprengningsleder John Eriksen. (Foto: ) SLIK: AF (Foto: ) NY E18: Her er et grovt kart som viser ca-plassering og ca-lengder av bruerr og tunneler på den nye E18-motorveien mellom Tvdestrand og Arendal. (Foto: ) FORNØYDE NABOER: Nancy og Joleif Olsen bor i Frivollveien 32, og er blant de 100 som bor så nær at de får måler som skal dokumentere rystelsene. Dee err godt fornøyd med infoen fra AF og Nye Veier. (Foto: ) SLIK BLIR DET: Stillbilde fra 3D-film laget for veivsenet i forbindelse med reguleringsplanen. Sørvestre tunnelinnslag. Dagens E18 blir ny lokalvei (fylkesvei) foran. (Foto: 3D Multiconsult.) SLIK BLIR DET: Her er et stillbilde fra 3D-modellen som ble laget for veivesenet i forbindelse med at reguleringsplanen ble vedtatt. Her ser vi Torsbuåsen fra rundkjøringen ved Harebakken. Dagens E18 ligger som ny lokalvei (fylkesvei) rett til venstre for den nye motorveien. (Foto: 3D Multiconsult.) TUNNELDRIVING: Slik ser det ut når AF-maskinen borer de nærmere 150 hullene som kreves i en salve - som vanligvis lager 4-5 meter ny tunnel. (Foto: AF) SLIK BLIR DET: Her er et stillbilde fra 3D-modellen som ble laget for veivesenet i forbindelse med at reguleringsplanen ble vedtatt. Her ser vi nordøstre tunnelinnslag (tunnelprofilen blir firkantet i stedet for rund som vist her). (Foto: 3D Multiconsult.) Tunnelbyggingen 1560 meter (780x2) tunnelløp skal sprenges ut når AF Gruppen nå skal lage ny E18-motorvei gjennom Torsbuåsen rett øst for Harebakken i Arendal. Dette er den lengste av tunnelene på nye E18 Tvedestrand-Arendal.

Forberedende sprenging for klargjøring av tunneltportal er allerede i gang. Selve tunneldriften starter i uke 6 eller uke 7, når utsprenging av 600 meter (x2) Fløyhei-tunnel i Tvedestrand er ferdig.

Tunneldriften er planlagt ferdig til sommerferien. Det er beregnet at sprengingen tar 20–25 uker.

Normalt vil man lage 4–5 meter tunnelløp per salve. Er fjellet dårlig, kan det bli bare 2,5-3 meter, og da tar det lengre tid.

Flere hundre bolighus befinner seg innenfor en avstand på noen hundre meter fra tunnelløpene. Men bare nokså nøyaktig 100 bolighus befinner seg innenfor den avstand på 100 meter fra spreningsstedene som Norsk Standard (med ekstra sikkerhetsmargin) angir.

Forhåndskartlegging tyder på bra fjellkvalitet, men siden fjell ofte er et konglomerat av ulik kvalitet, vet man aldri før man er inne i fjellet.

Tunneldrivingen skjer i to skift mandag-torsdag 06–02. Ett skift fredag og lørdag (13–01) og søndag fri.

På grunn av helsemyndighetens støyrestriksjoner, blir det ikke sprengning eller pigging mellom kl. 23 og 07.

Med syklus på seks timer mellom hver salve, og driving i begge løp – blir det regnet med fire-fem timer mellom hver salve.

AFs tunnelsjef Vegard Solheim anslår minste overdekning av fjell over tunnelløp til ca 20 meter.

Hver salve vil bestå av nærmere 150 borehull/tennsatser. For å begrense rystelsene, vil detoneringen fordeles på opptil 5–6 sekunder. Dermed vil sprengningen oppfattes mer som «buldring» enn som et kjempebrak. (Ved sprenging i dagen går hele ladningen av samtidig).

Etter sprenging blir det utført «pigging», som vil kunne høres som en irriterende «hakkespettlys» i boliger som ligger på fjell i nærheten.

Det er nokså nøyaktig 100 b bolighus som kan være i fare for rystelser som skal kartlegges i forhold til fare for skader på bygninger.

AF Gruppen har besiktiget, fotografert og laget tilstandsrapporter for de 100 husene som etter regelverket er berørt. Disse får også utplassert målere etter hvert som tunneldriften skrider frem. Til enhver tid vil det være målere på hus i 200 meters bredde og 200 meters lengde gjennom Torsbuåsen.

Vidar Fløde

– Det høres veldig ille ut. Men som regel er det ikke så ille som det høres ut, både advarte og beroliget assisterende prosjektleder for tunneldrift hos E18-entreprenør AF Gruppen, Vegard Solhaug de fremmøtte på «nabomøtet» totalentreprenøren og Nye Veier AS hadde invitert til en drøy ukes tid før tunneldrivingen starter opp for fullt i Sprøkilen, om lag en kilometer øst for Harebakken.

– Det kan føles forferdelig ubehagelig å oppholde seg inne i huset ditt når vi sprenger. Men dere behøver ikke være redde. Huset ditt tåler mye mer enn dette, fremholdt tunnelsjef i Nye Veier AS, Dag Ødegård.

Ferdig til sommerferien

I disse dager går de siste salvene på den 600 meter lange (x to løp) Fløyhei-tunnelen lengst øst i Tvedestrand på den nye E18-motorveien. Når tunneldriverne er ferdig der, blir maskiner og mannskap flyttet over til Torsbuåsen-tunnelen, hvor drivingen starter i slutten av neste uke eller begynnelsen av uka deretter. Men det er allerede utført en del sprenging ved tunnelinnslaget ovenfor Sprøkilen, for å gjøre klar en slett, loddrett fjellvegg på stedet der tunnelinnslaget kommer.

Vi forholder oss til en vedtatt standard som tilsier at vi skal kartlegge og sette opp målere på boliger som befinner seg 50 meter unna om de står på fjell, og 100 meter om de står på løsmasser

– Hvis alt går veldig bra, blir vi ferdig med utsprengingen av tunnelløpene til sommerferien, opplyste Solhaug til de fremmøtte i AF-kantina i den svære brakkeriggen på den tidligere Brødrene Dahl-tomta bak bussgarasjene i Torsbudalen. Her møtte en svært interessert flokk fra de 12–13 husstandene som var invitert til dette første nabomøtet, som kommer etter et innledende infomøte for hele området før jul.

– Her har vi invitert de 12–13 husstandene som blir direkte berørt nå helt i startfasen. Så tar vi sikte på å invitere til et slikt nabomøte cirka en gang i måneden etter hvert som vi arbeider oss fremover, sier sprengningsleder i AF, John Eriksen, til Agderposten.

100 bolighus får målere

Mange hundre husstander på og rundt Torsbuåsen vil trolig både høre lyd og merke rystelser av sprengingsarbeidene. Men det er bare ganske nøyaktig hundre hus som ligger så nær tunnelløpene at de er avbildet og nøye kartlagt på forhånd, og som får utplassert målere som vil holde kontroll med nivået på rystelsene. Løpende blir det dermed utplassert målere på boliger i 200 meters lengde og 100 meter på hver side av tunnelløpene.

– Vi forholder oss til en vedtatt standard som tilsier at vi skal kartlegge og sette opp målere på boliger som befinner seg 50 meter unna om de står på fjell, og 100 meter om de står på løsmasser. Men vi har fulgt en norm på 100 meter uansett her, forklarte sprengningssjefen.

– Men vi som bor litt lenger unna enn 100 meter, merker også tydelig rystelser nå som dere er begynt å sprenge, kommenterte en av naboene.

– De rystelsene skal huset tåle

– De rystelsene skal huset ditt tåle, presiserte sprengingssjefen og viste til Norsk Standards bestemmelser om dette.

Dag Ødegård i Nye Veier, fulgte opp med å opplyse at de har kartlagt at samtlige boliger i naboområdet til Torsbuåsen, er bygget etter Norsk Standard.

Det er et gammelt hus som er bygget som er bygget før 1900 og har egen begrensning med tanke på rystelser. Samt en gammel vannledning.

– Kan være veldig irriterende

De ansvarlige fra Nye Veier og AF Gruppen fikk mange spørsmål fra de fremmøtte på nabomøtet. De gikk mye på sprengingstider, bråk og rystelser, og fare for sprekker i hus selv om de ligger utenfor området som får utplassert rystelsesmålere. De fikk opplyst at det ikke skal sprenges eller «pigges» mellom 23 og 07 på morgenen. Og på søndagene blir det stille.

Når selve tunneldrivingen inne i fjellet er i gang, vil man også høre lite eller ingenting om man oppholder seg utendørs. Det er når man er inne i huset man vil høre og merke det som skjer et stykke nede i fjellet, presiserte folkene fra AF og Nye Veier.

– Lyden og rystelsene kan være irriterende. Men vil ikke være farlig, verken for hus eller folk, fremholdt Dag Ødegård.

Han advarte om at den hakkespettlignende støyen som kan oppleves særlig inne i hus i nærheten som står på fjell, kan oppleves som veldig irriterende, selv om den ikke er så veldig høy.

– Ta ned Munch-maleriet

– Om faren for sprekker i hus som ligger lenger unna sprengningsstedet enn 100 meter, avviste Ødegård nokså fast at dette skal kunne skje om huset er bygget etter Norsk Standard.

– Men har du krystall på glasshylle, kan det være lurt å legge noen håndklær under for å unngå klirringen.

– Og hvis jeg hadde hatt et Munch-maleri hengende på veggen, ville jeg tatt det ned for å være på den sikre siden, kommenterte Dag Ødegård.

Og viste til at han hadde vært ute for en nabo som hadde nettopp det på et anlegg på Østlandet.

Fornøyde naboer

To av naboene som deltok på møtet i AF-kantina var Dagny og Joleif Olsen, som bor i Frivollveien, og er blant dem som bor så nær at de har fått utplassert måler i huset.

– Vi synes det har vært veldig greit med informasjon, mener Dagny Olsen.

Paret forteller at de får SMS-varsel ved sprenging.

– Og tre-fire kvelder har det vært folk på døra og sagt vi ikke må gå ut fordi de skal sprenge.

– Så dere er ikke engstelige?

– Nei vi er ikke redde. ikke i det hele tatt. Og vi har ingen Munch-malerier på veggen! smiler Dagny.

– Blir det ikke verre enn dette, så er det ikke ille, fastslår Joleif Olsen.

