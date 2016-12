Nå stiger vannet

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Vannstanden stiger og er i løpet av dagen ventet å være 135 centimeter over normalen mange steder. 26.12.2016 kl 13:07

Stein Larsen

Tlf: 37 00 38 45 I Grimstad kunne man se vannstanden øke utover formiddagen mandag. LES OGSÅ: ADVARER MOT BØLGENE Meteorologisk institutt melder at vannstanden mellom Svenskegrensa og Lindesnes ventes å være mellom 90 og 135 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen. Dette skal synke til 60 til 85 cm utover kvelden. Uværet Urd er ventet å treffe Agder med full styrke i kveld. Politiet i Agder sendte ut mandag ettermiddag ut en melding der de ber spesielt båteierne om å se etter sine båter, samt alle andre om å feste løse gjenstander. – Byggmestere og entreprenører må sikre heisekraner og stillaser i anleggsområder, heter det i meldingen. annonse