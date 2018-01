Nå kommer kulda – det kan bli kostbare minusgrader FROST OG KULDE: (Foto: Colourbox) ISTAPPER: (Foto: Colourbox) FROSNE VANNRØR: (Foto: Colourbox) TIPS: Slik unngår du frostskader: Sjekk kjellervinduer og ventiler. Luft kort og effektivt fremfor å sette vinduer på gløtt.

Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.

Hold temperaturen over 10 grader i oppholdsrom, også når du ikke er hjemme.

Har du rør i krypkjeller eller på kaldloft? Forhør deg med rørlegger om isolerings- og oppvarmingsløsninger.

Steng hovedkranen, åpne f.eks. kjøkkenkranen og tøm rørene for vann dersom du skal reise bort i lengre perioder.

Frostvæske i vannlåser hindrer frostsprengning og fordampning (tomme vannlåser kan føre til at lukt fra avløpsrøret siver inn i huset). Slik tiner du frosne rør: Hvis du ikke allerede har stengt hovedkranen – gjør det nå. Dersom vannet får flomme fritt er du garantert fossefall når isproppen tiner i et frostsprengt rør.

Varm opp rommet.

Når du har lokalisert det frosne røret, blås gjerne på det med hårføner eller varmluftpistol, men husk kontinuerlig tilsyn.

Bruk av åpen varme som skibrenner og primus er livsfarlig og strengt forbudt.

Etter opptining åpnes hovedkranen forsiktig mens rørene kontrolleres for lekkasjer. annonse Kong Vinter har for alvor meldt sin ankomst med høytrykk, minusgrader og frost over hele landet. Nå advarer fagfolket. 06.01.2018 kl 16:34 (Oppdatert 17:01)



Når gradestokken kryper under nullpunktet er det viktig å passe på vannrørene. Siden 2010 har forsikringsbransjen utbetalt nærmere to milliarder koner i erstatning for skader knyttet til frost, viser tall Tryg Forsikring har innhentet.

Dette skriver Lillesands-Posten.

– Minusgrader blir fort kostbare. I snitt koster en frostskade i en privatbolig nærmere 70.000 kroner å utbedre, sier Espen Opedal, Direktør i Tryg, i en pressemelding.

Hundrevis av millioner hvert år

Mange av skadene skyldes at boligen ikke er tilstrekkelig oppvarmet.

En annen utfordring kan ifølge selskapet være åpne vinduer i nærheten av vannrør som ikke er isolert. Uansett årsak kan vannskadene bli betydelige.

Antall skader varierer fra år til år og har sammenheng med hvor kald vinteren er, og ikke minst hvor lenge kuldegradene regjerer.

I 2016 ble det registrert ekstra mange skader.

Da ble det meldt inn nær 2.500 saker på boliger- og næringsbygg som til sammen kostet forsikringsselskapene 232 millioner kroner, viser tallene fra Tryg Forsikring.

Krav til oppvarming

Det stilles krav til at boliger skal være tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader, og slurver man med dette og får vannskader kan man få avkortet et eventuelt erstatningsoppgjør.

For hytteeiere er det et absolutt krav om at vannet skal være avstengt når hytta står ubebodd.

Det er ikke uvanlig å oppleve strømbrudd i løpet av vinteren, og i noen tilfeller kan disse vare flere dager.

– Er man borte fra boligen om vinteren bør man stenge av vannet før man drar, det kan spare deg for ubehagelige vannskader, sier Opedal.