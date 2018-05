Nå kan du være turist i egen by for første gang INVITERER: Christina Sæthre ved Arendal turistkontor håper på mye besøk. (Foto: ) annonse Lørdag kan skal turistbyen Arendal legges til rette for lokalbefolkningen. 31.05.2018 kl 10:44 (Oppdatert 10:45)

Innsendt

Arendal kommune ved turistkontoret har sammen med sentrumsselskapet Arendal By gleden av å invitere til å være turist i egen by for første gang – førstkommende lørdag.

– Vi inviterer alle innbyggere og andre interesserte til å oppleve museer, attraksjoner og aktiviteter i vår vakre by. Det blir gratis inngang og vi frister blant annet med frokost på Thon Hotel Arendal, vandring i de nye gruvene ved Bomuldsfabriken, bading i gjestehavnas basseng, byvandringer og en mulighet å bli kjent med Raet Nasjonalpark og mye mer.

Dette er en fantastisk anledning til å besøke attraksjoner du kanskje har tenkt på å besøke, men ikke har tatt deg tid til å stikke innom – og kanskje oppdage nye steder og aktiviteter. Vi ønsker i tillegg at flest mulig oppdager Arendals mange fasiliteter og er gode ambassadører for gjester og tilreisende.

Finn adgangsbillett på turistkontorets webside.

Det skriver Christina Sæthre ved Arendal turistkontor på Sideblikks nettside.