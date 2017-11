Nå kan du gå på ski ved skøytebanen SPOR: Skiløypa rundt Arendal kunstisbane fotografert torsdag. (Foto: Bygartneren) annonse Nå kan du gå på ski både i rulleskiløypa og rundt kunstisbanen. 30.11.2017 kl 19:50

Irene Hegge Guttormsen

Tlf: 957 46 871

– Vi har åpnet rulleskiløypa i Arendal Idrettspark for skigåing. Det er kun tilrettelagt for skøyting og altså ikke noen skiløyper, dette på grunn av for lite snø, melder bygartner Jann B. Nilsen til Sideblikk.

Han sier at de også har åpnet løypa på 550 meter rundt skøytebanen med to klassisk spor, som man her ser et ferskt bilde av.

God tur.

irene@agderposten.no