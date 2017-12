NÅ: Her møtes de for å drøfte stenging av tunnelen Tunnelmøte: Representanter fra Statens vegvesen på venstre side av bordet, ordfører Robert C. Nordli (Ap) og daglig leder i Arendal Næringsforening, Morten Haakstad, på høyre side. (Foto: Tore Ellingsen) annonse Kommune, Arendal næringsforening og Statens vegvesen møtes i morgentimene fredag for å drøfte stengingen av Blødekjærtunnelen. 22.12.2017 kl 08:28 (Oppdatert 22.12.2017 kl 08:29)

Jørund Flaa

- Jeg er ikke begeistret for de planene som er skissert. Jeg frykter at vi skal få et nytt kjøremønster i byen som ikke er heldig, hvor trafikken forbi barnehager, skoler og sykehuset øker i omgang. Det vil være svært, svært uheldig, sa ordfører i Arendal, Robert C. Nordli (Ap), til Agderposten torsdag.

Stenges i 10 uker

Tirsdag kveld ble det kjent at Statens vegvesen skal stenge Blødekjærtunnelen i Arendal for oppgradering av teknisk utstyr allerede 8. januar neste år.

Planen er å holde tunnelen stengt - for all trafikk - i ti uker.

Onsdag ettermiddag gikk Arendal Næringsforening hardt ut mot veivesenets planer.

- Det oppfattes som katastrofalt for transporten av varer, tjenester, arbeidskraft og kunder at trafikken skal loses igjennom ett lyskryss i Arendal i ti uker. Det er heller ikke holdbart at vi på 14 dagers varsel får beskjed om en så vital vei blir stengt. Vi burde blitt tatt med på råd med tanke på gjennomføring av et slikt tiltak, sier daglig leder Morten Haakstad.

Stort engasjement

Engasjementet mot tunnelstengingen har vært så stort at Arendal kommune berammet et møte med veivesenet for å drøfte stengingen - og om mulig se på alternative muligheter for gjennomføring.

Møtet startet klokken 08.00 fredag morgen. Agderposten kommer med mer fra møtet utover formiddagen.