Nå har tordenværet passert – og så lenge er det til finværet returnerer TORDENVÆR: Tirsdag morgen ble det flere steder registrert tordenaktivitet over Aust-Agder. (Foto: Skjermdump lightningmaps.org) annonse Tirsdag morgen ble det registrert tordenvær over deler av Aust-Agder. Men hold ut, snart kommer knallværet tilbake. 28.05.2018 kl 16:08 (Oppdatert 29.05.2018 kl 09:16)

Silje Bratland Roksvåg

– Det ligger noen byger ute i Skagerrak, ved kysten. Det har tordnet litt, enn så lenge i Vest-Agder, så man skal ikke se bort fra at det kommer noe utover kvelden også til Aust-Agder. Slik det ser ut nå er det ikke snakk om noe veldig kraftig tordenvær, men det kan smelle litt her og der, sa statsmeteorolog Marit Berger til Agderposten mandag, etter å ha studert instituttets egne værkart.

Tirsdag morgen viste kartet hos lightningmaps.org at det befant seg noen tordenbyger over fylket. Like etter klokken 09 hadde de passert.

Over 25 grader

Bygeværet som kommer inn over Aust-Agder vil holde seg her utover tirsdagen. Mot kvelden tirsdag letter det opp ifølge meteorologen opp, og foruten noen potensielle byger onsdag vil det bli svært fint igjen.

– Det blir stort sett fint vær både onsdag og torsdag. Mens temperaturene ligger på rundt 20 grader mandag og tirsdag, kommer de opp i 25 og kanskje over det fra onsdag på grunn av mindre skyer, forteller meteorologen.

Helgen er fortsatt usikker. Det kan komme inn noen byger fredag og lørdag, og per nå ser søndagen ut som den fineste dagen værmessig, ifølge Berger.

– Det er selvfølgelig langt frem i tid og ting kan endre seg når vi nærmer oss. Men vi er inne i en periode med litt mer ustabilt vær enn vi har hatt de siste ukene, avslutter meteorologen.