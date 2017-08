Få full digital tilgang til alt innhold i 1 uke for kun 49,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Nå har han skrevet under ny toårskontrakt med Jerv Forlenger: Jervs hovedtrener Arne Sandstø har skrevet ny kontrakt med klubben for to nye år. annonse Arne Sandstø har signert en ny toårskontrakt med FK Jerv. 26.08.2017 kl 12:12 (Oppdatert 12:14)

– FK Jerv er veldig fornøyd med å kunne bekrefte enighet med klubbens hovedtrener, Arne Sandstø, om en forlengelse av kontrakten, heter det i en pressemelding lørdag morgen. Arne Sandstø overtok FK Jerv foran sesongen 2016, med en toårskontrakt – og forlenger nå avtalen til å gjelde ut 2019. – Alle parter er veldig fornøyd med å ha kommet til enighet om ny kontrakt. For klubben har dette vært strategisk viktig, med ønsket om å skape kontinuitet i arbeidet rundt FK Jervs A-lag og sportslige satsning, skriver FK Jerv i pressemeldingen. – Spillere, ledelse og det sportslige apparatet – og hele klubben – gleder seg til å fortsette med Arne Sandstø som vår hovedtrener, heter det.

annonse