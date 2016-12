Nå er julemysteriet løst - fant eieren av konvoluttene

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

JULENISSER: Vaktleder Rune Valle i politiet fant onsdag eieren av konvoluttene som ble gjenglemt på Amfi Arena. Politiet i Arendal har funnet eieren av de mystiske konvoluttene med flere tusen kroner i. 21.12.2016 kl 19:34 (Oppdatert 07:28)

Tlf: 37 00 37 56 Det er Dagbladet som melder at leteaksjonen etter den uheldige personen nå er avsluttet. - Joda, pengene er overlevert en mann, som var veldig glad. Kriminalavdelingen her har kvalitetssikret at verdiene nå er tilbake i rette hender, bekrefter vaktleder i politiet Ole Tom Fossnes overfor Dagbladet. Agderposten omtalte tirsdag saken om at to konvolutter og handlelister ble glemt igjen i butikken Kappahl på Amfi Arena. Konvoluttene og handlelisten ble overlevert en representant for den uheldige og rettmessige onsdag ettermiddag. Dagbladet skriver at pengene ville gått rett i statskassa i stedet for til julegaver, dersom eieren ikke hadde blitt funnet. Det var imidlertid ikke mannen som hadde mistet konvoluttene. - Det var en kvinne i 30-årene her fra distriktet. Hun skulle handle julegaver for besteforeldrene. Vi er også glade for at saken er løst, sier dagens andre vaktleder i politiet, Rune Valle til Dagbladet. Onsdag ble det kjent at handlelisten inneholdt blant annet inneholdt teksten: «Elias og Maren - vinglass». Vaktleder Valle røpet også hva det var skrevet på konvoluttene: «Julegaver farmor og farfar til barna» på den ene og «Pappa julegaver» på den andre. annonse