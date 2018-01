Nå blir Blødekjærtunnelen nattestengt i én måned LANGT MINDRE OMFATTENDE: Blødekjærtunnelen blir fortsatt stengt, men i langt mindre omfang enn det veivesenet varslet. Nå blir det døgnstengt i 17 dager, og sju av dagene er i vinterferien. (Foto: Stein Larsen) annonse Fredag kveld klokka 21.00 stenger Blødekjærtunnelen i Arendal. Den vil være stengt hver natt frem til og med lørdag 17. februar. 18.01.2018 kl 22:20

Statens vegvesen møtte massiv kritikk da de før jul informerte om at Blødekjærtunnelen skulle stenges for all trafikk i 70 døgn.

Både næringsliv og politikere reagerte sterkt på planene og mente det ville ramme handelen i byen.

I tolvte time kom løsningen som gjorde at tunnelen ikke skulle stenges i ti hele uker, men kun 17 døgn med helstenging - og en lengre periode med nattestengt.

Fredag kveld klokken 21.00 starter den første fasen med nattestenging. Den innebærer at tunnelen blir stengt fra klokken 21.00 til 06.00 neste dag. Fase 1 varer fra fredag 19. januar og frem til lørdag 17. februar. I helgene blir tunnelen stengt fra 21.00 til 08.00 påfølgende dag.

Under fase 2, som kommer i midten av februar, skal tunnelen stenges hele døgnet i om lag to uker.

Statens vegvesen opplyser at de vil komme med mer informasjon om dette når det nærmer seg.