Motorsykkelfører til sykehus etter ulykke på Torvet En motorsykkelfører ble kjørt til sykehus for behandling etter å ha veltet på Torvet i Risør lørdag morgen. 02.09.2017 kl 10:39 (Oppdatert 10:43)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet fikk melding om ulykken klokken 07.54. Skadeomfanget er uvisst. Nødetatene rykket ut til stedet og føreren av motorsykkelen ble kjørt til sykehus for behandling. Saken oppdateres.

