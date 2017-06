Mopedist (16) krasjet i bil, skyldte på bremsene – og mistet lappen annonse 16-åringen på moped kjørte inn i en bil bakfra i Frivollkrysset. 12.06.2017 kl 16:52

Agder-politiet fikk melding om kollisjonen klokken 15.59.

I Frivollkrysset i Grimstad hadde en mopedist kjørt på en bil bakfra.

Mopedisten, en gutt på 16, fikk et kutt over øyet som må sys, melder operasjonsleder via Twitter.

Kollisjonen fikk også et politimessig etterspill:

– Førerkortet til mopedisten er beslaglagt, opplyser operasjonsleder.

Årsaken er angivelig uoppmerksomhet:

– Han sa til oss at han hadde problemer med bremsene, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen.