Mistet vedlass på E18 Da tilhengerhjulet punkterte, fikk tilhengeren sleng og vedlasset endte i veibanen. 03.08.2018 kl 07:54

Bjørn Atle Eide

Hendelsen skjedde ved den østre avkjøringen til Grimstad på E18 kl. 06.41 fredag morgen.

En politipatrulje var raskt på stedet og sikret de involverte.

- Det viser seg at et hjul på tilhengeren har punktert og at tilhengeren har fått sleng, sier operasjonsleder Sveinung Alsaker ved Agder-politiets operasjonssentral.

- Det var lite trafikk og oppsto ingen farlige situasjoner, sier operasjonslederen. Politiet anser det som skjedde for et hendelig uhell.

Veien ble raskt ryddet.