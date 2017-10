Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Mistet lappen i 50-sone på fylkesvei 420
En bilfører ble fratatt førerkortet etter å ha kjørt i 77 km/t i 50-sonen ved Tangen i Arendal. 09.10.2017 kl 15:53

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Etter det Agderposten kjenner til sto politiet på fylkesvei 420 ved bensinstasjonen ved innkjørselen til Tangen. Kontrollen ble avholdt mellom klokken 13.00 og 15.00. Det ble gjort ett førerkortbeslag. Personen som mistet lappen kjørte i 77 km/t i 50-sonen. Ytterligere seks bilførere fikk bot for å ha brutt fartsgrensen på strekningen.

