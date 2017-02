Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Mistet kontrollen og kjørte i fjellveggen Ulykke: Det har vært en trafikkulykke like utenfor brannstasjonen i Risør. (Foto: Thorvald Knudsen) annonse Alle nødetater rykket ut til trafikkulykken i Furumoveien i Risør. 06.02.2017 kl 12:37 (Oppdatert 12:51)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Politiet fikk melding om ulykken klokken 12.17 mandag. – Vi har foreløpig lite informasjon om hva som har skjedd, politiet er på vei til stedet, sa operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til Agderposten tidlig mandag ettermiddag. Ved brannstasjonen På Twitter meldte politiet følgende: «Furumovn Risør. Trafikkuhell. Brann på stedet. Andre nødetater på vei». Ulykken skjedde like utenfor brannstasjonen i Risør, og brannvesenet var naturlig nok først på ulykkesstedet. Ifølge Aust Agder Blad skal den involverte bilen ha fått en skrens i krysset ved kommunehuset og Myrheia. Tok fyr – Bilen kom kjørende fra Krana mot Frydendal da den mistet kontrollen i krysset ved kommunehuset, og kjørte rett i fjellveggen, forteller Jan Olav Lundberg fra Østre Agder Brannvesen til lokalavisen. Det begynte å brenne i bilen etter utforkjøringen. – En person ble kjørt bort med ambulanse, og kan fremstå som lettere skadd, sier operasjonsleder Lars Hyberg til Agderposten. Hyberg påpeker mandag ettermiddag at det er glatt mange steder i fylket. annonse