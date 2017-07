Mistenkt for rus etter tur i uregistrert buss uten førerkort annonse 45-åringen fikk litt å svare for etter å ha blitt stoppet i Lillesand søndag morgen. 16.07.2017 kl 17:35 (Oppdatert 17:38)



Klokken 9.45 pågrep politiet en mann på 45 år i Lillesand.

Da hadde 45-åringen ifølge operasjonsleder sittet bak rattet på en uregistrert, eldre buss som han også manglet førerkort for å kjøre.

På toppen av dette mistenkes han for ruskjøring, og ble fremstilt for utvidet blodprøve.

Innbrudd i Grimstad

Senere på søndagen dro politiet til Hunsdal i Grimstad og åstedsundersølse etter et innbrudd i et hus under oppføring.

– Stjålet er blant annet en TV, elektronisk utstyr og mer, melder operasjonsleder.

