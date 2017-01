Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Mistenkt for promille etter utforkjøring Utforkjøring: En 26 år gammel mann mistenkes for promillekjøring etter et utforkjøring i Tvedestrand natt til lørdag. (Foto: Elisabeth Grosvold) En 26 år gammel mann mistenkes for å ha kjørt med promille etter en trafikkulykke på Laget i Tvedestrand natt til lørdag. 28.01.2017 kl 08:13

Jørund Flaa

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Politiet fikk melding om ulykken på fylkesvei 411 klokken 01.13 natt til lørdag. – Trafikkulykke på Lagveien. Bil har kjørt av veien. Nødetatene er på stedet, opplyste operasjonsleder i Agder politidistrikt. Både ambulanser og politi ble sendt til ulykkesstedet. – Fører er uskadd, men mann 26 år mistenkes for promillekjøring, opplyser operasjonsleder. Skader: Bilen, en nyere BMW sedan, fikk skader i siden etter utforkjøringen natt til lørdag. Foto: Elisabeth Grosvold Bilen, en nyere svart BMW, har fått skader på førersiden. Airbagene ble utløst i sammenstøtet. Føreren fikk førerkortet beslaglagt og tatt med til legevakten for blodprøve.