Mista du strømmen? Så mye penger kan du forlange tilbake BLIR UTEN STRØM: Strømkundene må fortsatt være forberedt på at det kan ta tid før de får strømmen tilbake. (Foto: Skagerak Energi) Mye snø: Store mengder snø på Vegårshei tirsdag formiddag. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse Som forbruker har du krav på erstatning hvis strømmen forsvinner i lang tid. 17.01.2018 kl 18:18 (Oppdatert 18:20)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

Huseiernes landsforbund har onsdag sendt ut en pressemelding hvor de gjør forbrukere oppmerksom på at de faktisk har krav på erstatning fra strømselskapet hvis strømmen er borte i mer enn 12 timer.

Snøkaos i indre Agder - idyll langs kysten

Mange uten strøm

Mandag og tirsdag førte store snømengder på Sør- og Østlandet til omfattende strømbrudd mange steder.

På denne tiden i går meldte Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, om at hele 22 400 husstander var uten strøm.

På Sørlandet har mer enn 15.000 kunder mistet strømmen de siste dagene. Klokken 18.00 er fremdeles 2.000 kunder i Aust- og Vest-Agder uten strøm.

Her kan du selv følge med på hvor mange som til enhver tid er uten strøm på Sørlandet.

Minimum 12 timer

Nettselskapenes kunder har enkelt og greit krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer, opplyser Huseiernes landsforbund.

Størrelsen på utbetalingen avhenger av lengden på avbruddet.

Satsene for utbetaling ved langvarige avbrudd er som følger:

600 kroner for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer,

1400 kroner for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer og

2700 kroner for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer.

For avbrudd ut over 72 timer, skal det gis et tillegg på 1300 kroner for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Skriftlig krav

- Det er som sagt hvor lenge strømmen har vært borte som avgjør hvor stor kompensasjon du har rett på. Men selv om strømmen kommer tilbake i perioder, skal du vite at flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende dersom du ikke får strømmen tilbake i minimum to timer sammenhengende, opplyser generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes landsforbund.

Man blir ikke automatisk tildelt erstatning, men man må rette et skriftlig krav til strømleverandøren. For Sørlandets del, Agder Energi.

- Skriftlig krav må fremmes innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet. Ofte er dette rundt tre måneder, men det kan variere fra selskap til selskap, opplyser forbundet.

Dersom nettselskapet skulle avslå kravet ditt om kompensasjon, kan du sende en klage til NVE.