Minneord over Stein Gauslaa

MINNES : Her er Stein Gauslaa fotografert på sitt kontor i Agderposten for rundt ett år siden. (Foto: )

Tre dager før deltok han i styremøte i Bokbyen Forlag i Tvedestrand, et av hans utallige engasjement og interessefelt. Stein var eldste sønn av Agderpostens mangeårige og legendariske redaktør Einar Gauslaa, og hvis nordmenn er født med ski på beina, ble Stein født med avis i hendene. De første sportsreferatene til Agderposten ble, naturlig nok, utført i meget tidlige ungdomsår. Stein gjorde riktignok et par forsiktige forsøk på å bryte ut, men var raskt tilbake. Til sammen ble det 43 år i mediebransjen, hvorav nesten 20 år i Agderposten. Da Stein kom til oss sommeren 1996 hadde han 23 år bak seg i ledende medievirksomheter som bl.a. NRK, VG og DN, og vi var meget stolte over at han valgte akkurat Agderposten. De drøyt 13 årene han var Agderpostens sjefredaktør var en tid preget av vekst og utvikling på en rekke områder, men perioden inneholdt også to journaliststreiker og andre krevende utfordringer.

I slike situasjoner sto Stein alltid frem som en sterk og klar leder, redaktør og urokkelig klippe. Mange avisredaktører møter en streik med full stans i utgivelsen, men ikke Stein. Ikke fordi han ikke respekterte streikeretten. Tvert i mot da vi noe nølende tilbød oss å hjelpe til med «leserinnlegg», ble det kontant avslått fordi det ville være streikebryteri. Stein ga enkelt og greit ut avisen fordi han mente det var hans rett som redaktør og plikt overfor lesere, annonsører og øvrige ansatte. Som en av få norske redaktører trykket han i 2008 de omstridte Muhammedtegningene som illustrasjon til en kommentar han skrev om den såkalte karikaturstriden. Vi opplevde Stein som en fritenker, som ikke lot seg temme av politisk korrekthet og konsensus, heller ikke i klimadebatten. Vi vil heller aldri glemme hans ekte interesse og tid for andre mennesker uansett situasjon og hvem de var.

Stein var redaktøren av nasjonalt format som i en alder av 48 år valgte overgang til et regionalt format. Dette innebar bl.a. at han ønsket å stimulere redaksjonen til å løfte/finne lokale saker som også kunne være av nasjonal interesse. Virkemiddelet var en ordning med reisekasse finansiert gjennom sitater fra Agderposten i riksmediene. Og det virket, for ganske snart tok det så mange dager å registrere alle sitatene at vi måtte gjøre ordningen fast uten noen form for registrering. Stein var også lederen og menneskevennen som gav andre muligheter til å utvikle seg og ingen gledet seg mer enn ham når andre fikk det til. Få om noen hadde så stor bredde og dybde i interesser og kunnskap som Stein, og dette kombinert med hans ekte engasjement for Arendal og landsdelen gjorde han til den mest betydningsfulle redaktøren på Sørlandet i sin tid, som ble lyttet til langt utenfor landsdelen.

For snart et år siden valgte Stein å fratre som redaktør for å kunne bruke tiden på ulike oppdrag og verv etter egne valg, som fremdeles også innebar oppdrag for Agderposten. Denne perioden ble bare så altfor kort. Våre tanker er hos Ingebjørg og barna, og vi er ytterst takknemlige for at dere så generøst delte ham med oss i alle disse årene. Vi lyser fred over Steins minne, og vi vil alltid huske ham med glede, respekt og takknemlighet.