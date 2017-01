Minneord over Stein Gauslaa MINNES: Tidligere sjefredaktør i Agderposten, Stein Gauslaa, døde lørdag. Gauslaa ble 68 år gammel. Dette bildet er fra januar i 2016. (Foto: Stein Harald Øigård) annonse Lørdag 7. Januar døde Stein i sitt hjem i Oslo, 68 år gammel. Hjertet stoppet. Så meningsløst og så uendelig trist. 10.01.2017 kl 17:52 (Oppdatert 17:54)



Trist for så mange av oss, som har kjent og jobbet med Stein. Stein var nettopp blitt pensjonist, etter et langt liv i pressen. Senest som Redaktør og journalist i Agderposten, men før journalist både i NRK, Dagens Næringsliv og VG. Han har også jobbet i Finansdepartementet og i Finansnæringen.

Stein var først og fremst pressemann, par excellanse. Blant mange verv og posisjoner i pressen har han vært leder i Redaktørforeningen og vært President i Stortingets presselosje. Han var pressemann av den gamle skolen, at sakene skulle være skikkelige, sannferdige og ikke nødvendigvis sensasjonspreget- og de skulle være godt skrevet. Stein hadde en penn og et språk som få, preget av kunnskap, respekt og skikkelighet.

Jeg kjente Stein fra Stortinget, men det var i arbeidet med å realisere Arendalsuka vi ble nære samarbeidspartnere og venner. Stein var sammen med noen få, helt avgjørende for at Arendalsuka ble en realitet. Han ledet prosessen fram til organiseringen av Arendalsuka ble funnet, og satt i programkomiteen etter det.

Stein hadde noen unike kvaliteter som gjorde at samarbeidet for å realisere og skape Arendalsuka var mulig. Han hadde et utrolig kontaktnett, kjente alle og forstod politikk. Han evnet som få å analysere, og tenke hva som kom til å være interessant og utviklende. I tillegg var hans integritet og nøytralitet ulastelig. Han var også som menneske raus og tillitsskapende. Arendalsuka hadde ikke blitt det den har blitt, uten Stein - med hans kunnskap og klokskap.

Det heter seg at ingen er uerstattelig, men det tror jeg Stein er - uerstattelig.

Stein var i tillegg også Aust-Agder og Sørlandets mann. Her kjente han alle, hvem som var i slekt med hvem og hvem som bodde hvor. Det var utrolig å høre hans utlegging om stort og smått, særlig for meg som innflytter. Og alltid på sin respektfulle beskjedne sørlandske måte. Hans hjerte brant for landsdelen, og nettopp derfor var Arendalsuka kombinasjonen av alt Stein stod for, en nasjonal politikeruke i nettopp Arendal, for å fremme troen på diskusjon, samtale, demokrati og politikk på hans elskede Sørland.

For Ingebjørg og familien er tapet uendelig, men vi er mange som kjenner på tomhet og dyp sorg i dag. Jeg kjenner jeg savner Stein intenst allerede, og vet at Arendalsuka aldri blir det samme.

Jeg lyser fred over Stein Gauslaas minne.

Øystein Djupedal

Leder i programkomiteen Arendalsuka