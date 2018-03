Michael sikret seg sykkelen etter 15 timer i kø VENTER PÅ ÅPNINGEN: Torsdag morgen, når XXL åpner skal Michael Hansson (46, til høyre) kjøpe seg en sykkel til svært nedsatt pris. Raimond Jørgensen (33) er med som selskap gjennom nattta. (Foto: Bjørn Atle Eide) Drømmesykkelen: En Merida Scultura til en verdi av 70.000 kroner. Fikk låne telt: Michael Hansson (46) og kompisen Raimond Jørgensen (33) var først i køen til XXL. De stilte opp klokken 15.30 onsdag ettermiddag. De fikk sågar låne telt og soveposer av butikken mens de ventet gjennom natten. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse Michael Hansson (46) fra Tvedestrand sikret seg drømmesykkelen da XXL åpnet dørene torsdag morgen. 15.03.2018 kl 10:35 (Oppdatert 10:58)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

- Jeg gleder meg til mange fine turer på sykkelen i sommer, sier en fornøyd Michael Hansson til Agderposten.

Sammen med kompisen Raimond Jørgensen (33) var han den aller første som stilte seg opp i køen til åpningen av XXL.

Lang ventetid

De to kompisene hadde med seg campingstoler og varme klær da de troppet opp på parkeringsplassen onsdag ettermiddag ved 15.30-tiden.

– Når du kan spare 45.000 kroner på en sykkel, er det verdt det. Jeg synes det er god timebetaling, sa Hansson til Agderposten onsdag kveld.

Da ventet ytterligere 15 timer med venting før han kanskje kunne sikre seg drømmesykkelen. En landeveissykkel fra Merida til en verdi av 70.000 kroner.

– Vi har noen varme pledd, og med litt varm kaffe i termosen, skal det nok gå bra, sier Michael Hansson og Raimond Jørgensen.

Og bra gikk det.

Fikk låne telt

- Natta gikk kjempegreit. De ansatte på XXL kom ut med både telt, feltsenger, liggeunderlag og soveposer til oss. Så det ble en kjempegrei natt egentlig, sier 43-åringen.

- Vi synes det var for galt at de skulle sitte der å fryse, så vi bestemte oss for å gjøre natta litt bedre for dem, sier varehussjef Bjørn-Terje Omholt ved XXL til Agderposten.

Innsatsen og dedikasjonen gikk nemlig ikke upåaktet hen hos XXL. Da det var på tide å åpne butikken torsdag morgen klokken 07.00, fikk Michael og Raimond slippe inn et snaut minutt før alle andre.

- Ja, nå er jeg den stolte eier av drømmesykkelen min. Det er veldig stas, sier han til Agderposten.

Glad, men trøtt

De to fikk også tilbud om å kjøpe teltet og soveposene de fikk låne - til halv pris.

- Vi hadde egentlig fått det vi kom for så vi takket nei til det. Men jeg er veldig fornøyd med XXL, sier 43-åringen.

Torsdag ved i 08.30-tiden var de to på vei hjem til Tvedestrand igjen. En sykkel, litt sportsutstyr og en opplevelse rikere.

- Vi er fornøyde, men trøtte. Det var jo lang ventetid og vi er litt slitne nå. Det skal bli godt å sove litt, sier Michael Hansson.