Meteorologer: Urd anses som over UVÆRET OVER: En mann ser på bølgene i forbindelse med ekstremværet Urd ved Jølle på Lista mandag. (Foto: NTB scanpix) Ekstremværet Urd er over på Vestlandet og østafjells, men flere kommer til å merke nattens vindkast, melder Meteorologisk institutt. 27.12.2016 kl 08:22

På Vestlandet sør for Stad minker vinden og bølgene minker. – Det er nå nordvest liten til full storm utsatte steder, som i løpet av natten minker til liten kuling, opplyser instituttet ved 1.40-tiden natt til tirsdag. Østafjells kan det fortsatt komme kraftige vindkast fram til tirsdag morgen. I løpet av natt til tirsdag har uværet skapt til dels store utfordringer på Sørlandet. Stormsenteret passerer Sør-Norge i løpet av natten og ligger over sørøstlige deler av Sverige. Der fortsetter det videre sørøstover og svekkes gradvis. (©NTB)