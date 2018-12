Mer enn 10 sauer døde etter togpåkjørsel på Sørlandsbanen Et tog har kjørt på en saueflokk på Sørlandsbanen ved Laudal. 01.12.2018 kl 14:17

Jørund Flaa

Agder politidistrikt melder om påkjørselen på Twitter klokken 14.06.

- Bane Nord melder at et tog har kjørt inn i en saueflokk på Sørlandsbanen like vest for Laudal. Mer enn 10 sauer døde i sammenstøtet, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt.