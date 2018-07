Meldte om rånetreff - men ingen laget bråk POLITI: Politiet i arbeid. Politiet under et oppdrag i bil. Innsatsleder, med armbind med tekst, logo og radiosamband. (Foto: NTB scanpix) Politiet fikk blant annet melding om rånetreff i Tvedestrand - her er Agder-politiets logg natt til torsdag 25. juli. 26.07.2018 kl 06:29

Kl 00.42 fikk Agderpolitiets operasjonssentral klage på rånetreff ved rutebilstasjonen i Tvedestrand. Meldingen gikk også ut på at veien ble sperret.

En politipatrulje ble sendt til stedet, og rapporterte i følge politiet følgende tilkbake:

- d var 5 biler på stedet & de laget ikke bråk & sto ikke i veien for noen.

Slagsmål i Arendal

Politiet fikk kl. 02.32 melding om slagsmål mellom to personer utenfor utestedet Madam Reiersen i Arendal.

En politipatrulje ble sendt til stedet, men fikk ikke lokalisert noen av partene.

Laget bråk på Tyholmen

En 57 år gammel mann slapp unna med et muntlig pålegg om ikke å oppsøke noen utesteder i Arendal natt til torsdag. Det skjedde etter at poltiet kl 00.38 rykket ut etter melding om at mannen laget bråk på gaten utenfor NAV på Tyholmen.

Om pålegget ble fulgt har politiet ikke rapportert...

Anmeldt for trusler

En person ble anmeldt for trusler etter uro i Grimstad onsdag kveld. Politiets operasjonssentral meldte om saken kl.21.38 onsdag kveld.

Det samme skjedde i Kristiansand sentrum onsdag kveld.

- Tre menn (alder 20, 20 & 23) pågrepet siktet for trusler eller medvirkning til dette. Detaljer rundt hendelsesforløpet må politiet av etterforskningsmessige hensyn komme tilbake til, opplyser politiet i en Twitter-melding.

Tatt i småbåthavn

To personer, en mann (47) og en kvinne (43), ble pågrepet i i Rona Småbåthavn i Kristiansand natt til torsdag, etter at de hadde forsøkt å løsne en påhengsmotor på en jolle.

Politiet meldte om saken kl. 02.47 og rykket ut til Rona etter melding om to mistenkelige personer. Sak opprettes, melder politiet.