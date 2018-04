Meldte bilen sin stjålet – så kom sannheten frem annonse Bilen var flyttet på av spøkefulle bekjente, men ikke stjålet. Da arendalitten oppdaget dét, var allerede politiet kontaktet. 07.04.2018 kl 07:55 (Oppdatert 07:58)

Tarald Reinholt Aas

Klokken var 1.53 da politiet fikk melding om en stjålet bil i Arendal.

– Det viste seg at det var kjente av bileier som hadde flyttet på bilen for spøk, melder operasjonsleder via Twitter.

Hva bileier syntes om spøken, går ikke frem av meldingen.

Sent fredag kveld ble et annet biltyveri anmeldt i Arendal: Det viste seg å være helt reelt.