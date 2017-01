Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Melding om person på usikker is i Gjerstad annonse Nødetatene er på vei til Gjerstadvannet etter melding om at person befinner seg på usikker is på vannet. 20.01.2017 kl 12:20

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Politet melder om hendelsen på Twitter ved 12.10-tiden fredag. Klokken 12.20 melder politiet at de har kontroll på en ung gutt som skal ha befunnet seg ute på isen. annonse