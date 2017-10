Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Melding om innbrudd i bolig på Tromøy. Les mer fra politiloggen Politi: Bildet er brukt som illustrasjonsfoto. (Foto: Arkivfoto) Bråk på byen, innbrudd og kjøring i beruset tilstand er blant nattens hendelser. Her er politiloggen. 14.10.2017 kl 08:14

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Arendal klokken 02.45: Beruset En overstadig beruset mann innbrakt til politistasjonen i Arendal fra Langbryggen. Tvedestrand klokken 01.50: Bråk Politiet må rykke ut å dempe høy musikk fra en adresse i Tvedestrand. Arendal klokken 21.47: Innbrudd Melding om innbrudd i bolig på Tromøy. Politiet undersøker åstedet. Gjerstad klokken 20.05: Ruskjøring Mannlig bilfører anmeldt for kjøring med bil uten gyldig førerkort og i påvirket tilstand.

