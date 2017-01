Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Melding om bygningsbrann på Tronderøya annonse Østre Agder brannvesen melder at en bygning har brent ned på Ytre Tronderøya i Lillesand torsdag kveld. 12.01.2017 kl 20:39 (Oppdatert 21:02)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Kristiansand brannvesen i Lillesand og Kristiansand kjører på bygningsbrann på Sandøya. Politiet opplyser at de fikk melding om brannen klokken 19.58. - Nødetatene rykker ut til øya. Uvisst hva som brenner, melder politiet. Saken oppdateres. annonse