Østre Agder brannvesen har fått melding om brann i en lastebil på Østerholtheia i Gjerstad. 26.01.2017 kl 14:59 (Oppdatert 15:00)

Ingmar Brokka Rike

ØABV Gjerstad kjører til Østerholtheia på brann i lastebil, melder brannvesenet på Twitter klokken 14.34. Klokken 14.57 melder brannvesenet at de ikke har sett noe lastebil som brenner.