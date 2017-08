Medier: Flere drept i terroraksjon i Barcelona TERROR I SPANIA: Varebilen skal ha kjørt opp på fortauet i Las Ramblas-distriktet i Barcelona. To personer skal være drept, i det som ifølge spansk politi er et terrorangrep. (Foto: NTB scanpix) Fakta om angrep med kjøretøy som våpen 17. august 2017: En varebil har kjørt inn i en folkemengde i hovedgaten La Rambla i Barcelona i Spania.

9. august 2017: Seks soldater ble kjørt ned og såret av en bil i Paris-forstaden Levallois-Perret. Antiterrorenheten i Frankrike åpnet formell etterforskning, og kort etter ble en mann pågrepet.

7. april 2017: Fire mennesker ble drept og 15 skadd da en kapret lastebil ble styrt inn i varehuset Åhléns i gågata Drottninggatan i sentrum av Stockholm. Den 39 år gamle gjerningsmannen fra Usbekistan ble pågrepet seks timer senere.

22. mars 2017: En person kjørte ned flere fotgjengere med bil på Westminster Bridge i London og drepte en politimann med kniv i et forsøk på å ta seg inn i Parlamentet. Fem personer døde, inkludert gjerningsmannen, som ble skutt av politiet.

19. desember 2016: 12 mennesker ble drept og 48 såret da et vogntog ble styrt inn i et julemarked i Berlin. En 24 år gammel tunisisk IS-tilhenger sto bak angrepet. Han ble skutt og drept av italiensk politi utenfor Milano noen dager senere.

14. juli 2016: En lastebil kjørte inn i en stor folkemengde på Promenade des Anglais i Nice i Sør-Frankrike. 86 mennesker ble drept og over 300 såret. Gjerningsmannen ble drept i en skuddveksling med politiet.

20. oktober 2014: Den canadiske soldaten Patrice Vincent (53) ble påkjørt og drept i byen Quebec. Angriperen var en 25 år gammel canadisk islamist som hadde konvertert til islam. Politiet skjøt og drepte gjerningsmannen.

22. mai 2013: Soldaten Lee Rigby (25) ble drept utenfor Woolwich-kasernen sørøst i London. Angriperne, som kjørte over ham med bil, var begge britiske konvertitter til islam, med bakgrunn fra Nigeria.

Ekstremistgruppa IS og terrornettverket al-Qaida har via sosiale medier i flere år oppfordret tilhengere å gjennomføre terrorangrep ved å kjøre over mennesker. annonse Flere mennesker er drept i terrorangrepet i Barcelona torsdag, ifølge lokale medier. To væpnede personer skal ha tatt seg inn på en restaurant. 17.08.2017 kl 18:07 (Oppdatert 19:08)

Radiostasjonen Cadena Ser melder om 13 drepte etter angrepet på hovedgata Las Ramblas, men dette er ikke offisielt bekreftet.

Politiet bekrefter at det er minst tre døde og en rekke skadde etter at en varebil torsdag kjørte inn i en gruppe mennesker ved Las Ramblas, ifølge avisa El Pais.

To væpnede menn skal ha gått inn i en restaurant i nærheten, ifølge Sky News. Ifølge AFP er en av disse gjerningsmannen fra varebilangrepet, men andre medier melder om at politiet fortsatt leter etter gjerningsmannen fra dette angrepet. En kilde i politiet sier de leter etter til sammen to gjerningsmenn.

Las Ramblas er et område hvor det vanligvis befinner seg mange turister.

– For øyeblikket jobber ambassaden med å få oversikt over situasjonen. Vi vil oppfordre nordmenn som er i Barcelona, om å ta kontakt med sine pårørende, uttaler Utenriksdepartementet til NRK.

Aage Gramstad fra Sandnes var vitne til hendelsen.

– Vi hørte en bilmotor som ruste. Så hørte vi folk som skreik. Vi kastet oss inn i en sidegate til Ramblaen. Der slapp butikkeiere inn folk og tok ned gitteret, sier han til Stavanger Aftenblad.

Kilder i politiet forteller at føreren av varebilen flyktet fra stedet til fots. Over ti utrykningskjøretøyer er på stedet, og skadde mennesker får behandling av helsepersonell ved åstedet for hendelsen.

– Helt plutselig, midt på gaten, trykker bilføreren gassen i bånn og kjører rett inn i folkemassen. Det ser ut som den kjører over jeg vet ikke hvor mange personer. Tre-fire mennesker minst fløy i alle retninger, sier Hampus Hagander, som bor i Barcelona, til den svenske avisa Expressen.

VG har snakket med flere vitner som oppholder seg i Barcelona, blant dem Rikke Nervik.

– Jeg sto og ventet på bussen og så masse folk som løp i alle retninger. Da skjønte jeg at noe hadde skjedd, så jeg hoppa på den nærmeste bussen. Mange andre prøvde å komme seg på, men den kjørte av gårde, sier hun.