Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Matvarekjedenes priskrig koster dyrt EN KRONE: Bare en krone skilte Rema og Kiwi I Vardens pristest for noen år tilbake. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse Lavpriskjedene bruker flere hundre millioner kroner på pris- og bonuskrig, men kjedetopper tror økt salg vil gjøre at det lønner seg i lengden. 03.02.2017 kl 09:30

NTB Etter at Rema introduserte kundeprogrammet Æ kom Kiwi og Coop etter med egne kundefordelsprogrammer. Også matvarekjeden Meny svarte med rabattprogram tidligere denne uken. Men pengene renner ut når matvarekjedene øker rabattene, skriver Dagens Næringsliv. – Doblingen av bonusen på frukt og grønt alene koster oss et tresifret millionbeløp i 2017, sier Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy, men vektlegger at de har ingen planer om å endre rabatten de har innført på frukt og grønt. –Målet er å få flere og mer fornøyde kunder, og når vi selger mer, så går totalregnestykket opp, sier han. Økt salg av frukt og grønt Også Coops lavpriskjede Extra gir rabatt på frukt og grønt. – Når vi i januar har hatt rekordmange kunder i våre butikker, samt en 20 prosents salgsvekst på frukt og grønt, så er dette med på å veie opp for det tresifrede millionbeløpet bonusen koster, sier kjededirektør Christian Hoel. Investerer for kunden Rema selger dagligvarer for rundt 65 milliarder kroner i året, men en rabatt på ti prosent på det kundene handler mest, vil fort vises på omsetningen. – Vi investerer i å ha fornøyde kunder. Og det fortsetter vi med gjennom Æ, sier Remas kommunikasjonsdirektør Mette Fossum. (NTB) annonse