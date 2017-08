Måtte vente en halvtime på ambulanse Lang utrykning: Mandag ble ambulanse tilkalt etter et uhell i Badeparken i Tvedestrand. Lokalbefolkningen reagerer på at ambulansen brukte 30 minutter. annonse Ambulansen lot vente på seg da den ble tilkalt. Lokalbefolkningen i Tvedestrand reagerer på det de mener er urovekkende lang uttrykningstid. 01.08.2017 kl 16:23 (Oppdatert 17:40)

– Å vente over en halv time på ambulanse, selv når det skjer i Tvedestrand sentrum, er alt for lang tid, sier Ann Margareth Damsgaard til Tvedestransposten.

Hun ble mandag vitne til et uhell i Badeparken. En ungdom hadde skadet seg og ble fraktet på land. Der satt han med skulderen ut av ledd, armen i forkjært stilling og store smerter, skriver Tvedestrandsposten.

Ingen ambulansetjeneste

– At Tvedestrand mangler ambulanse, hører ikke noe sted hjemme. Når man må vente en halv time i Tvedestrand sentrum, hvor lenge må man ikke da vente hvis det skjer noe på Gjeving, spør Damsgaard.

Det er for tiden ingen ambulansetjeneste i Tvedestrand, så ambulansen må sendes fra en av nabokommunene. Dette har lenge vært en betent sak for lokalpolitikerne, men svaret fra Helse Sør-Øst har vært at prislappen er for dyr.

Damsgaard reagerer i artikkelen også på manglende rutiner hos badeverter i tilfeller der det skjer uhell. Blant annet etterlyser hun telefonnummer til leger og livredderkurs.

– Innspill er velkomne

Badeparksjef Lars Molleklev sier til avisa at han vil gå igjennom rutinene etter mandagens hendelse.

– En liste med hva som må gjøres, eksisterer allerede. Vi må se på om den bør forbedres. Livredderkurs har vi ønsket å få til. Her har det stått på økonomi. Til tross for nærmere 40-50.000 badegjester i løpet av en sesong, har det så langt knapt vært et eneste uhell her. Men rutinene og sikkerheten rundt kan selvsagt alltid forbedres. Derfor jobber vi kontinuerlig med det. Alle innspill er velkomne, sier Molleklev.