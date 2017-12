Måtte stenge riksvei 9 – trær lå over veien TRÆR OVER VEIEN: Flere trær har deiset i bakken og sperrer mer eller mindre riksvei 9 i Setesdal. (Illustrasjonsfoto) annonse Riksvei 9 like nord for Vennesla og sør for Evje ble lørdag ettermiddag ved 16-tiden midlertidig stengt på grunn av nedblåste trær. 23.12.2017 kl 16:22 (Oppdatert 23.12.2017 kl 16:36)

Det var ved 15.30-tiden Agder politidistrikt meldte om de første trærne som hadde deiset i bakken over riksveien mellom Vennesla og Evje og Hornnes.

Først – klokken 15.20 – havnet tre trær over riksveien like nord for Kilefjorden i Aust-Agder.

– Vegtrafikksentralen er varslet, melder Eyvind Formo i Agder politidistrikt.

23 minutter senere varslet politiet om nye trær som sperret veien.

Denne gang var det ved Eikelandsvannet.

– 2 trær blåst ned og sperrer veien. Vegtrafikksentralen varslet og riksveien er nå stengt inntil videre, opplyser politiet.

I tillegg melder Statens vegvesens vegtrafikksentral om midlertidig stening av riksvei 41, Rislandsfeta, på strekningen Timenes - Åmli på grunn av veltede tær.

Også på E39 ved Vigeland i Vest-Agder har en rekke trær blåst over ende og over hovedveien. Etter at hovedferdselsåren var stengt en god halvtime, ble E39 åpnet igjen for fri ferdsel klokken 16.30.