Måtte skille kamphanene fra hverandre POLITILOGGEN: Her fra en tidligere patruljetur i Arendal sentrum. (Foto: Tom Bucher Hansen) annonse Politiet måtte trå til da to personer røk i tottene på hverandre. Les nattens politilogg. 01.04.2018 kl 07:24 (Oppdatert 07:35)

Klokken 01.00 i Lillesand sentrum. Politiet mottok melding om slåssing i sentrum og reiste ut til stedet. Der ble de to kamphanene skilt fra hverandre. Saken blir ikke anmeldt.

Klokken 01.48 i Arendal sentrum. En person fikk klar beskjed om å forlate sentrum som følge av slåssing og ordensforstyrrelser.

Klokken 01.56 i Arendal sentrum. Patrulje reiste ut til melding om vold. Saken anmeldes av fornærmede.

Klokken 02.39 i Lillesand sentrum. To personer hevder at de er utsatt for kroppskrenkelse. Når politiet kommer frem, så har gjerningspersonen alt forsvunnet. Personen blir anmeldt.