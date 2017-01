Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Matkjedene overbyr hverandre i knallhard priskrig Matkrigen: Rema samler alle de 550 kjøpmennene sine til møte på Gardermoen. Kundeprogrammet Æ ble presentert av konserndirektør for strategi og innkjøp i Rema 1000, Lars Kristian Lindberg. (Foto: NTB scanpix) Kiwis rabatt på frukt og grønt fikk Rema til å svare med rabattprogrammet «Æ». Priskrigen ble komplett da Coop svarte med et enda større priskutt og Kiwi igjen viste muskler. 04.01.2017 kl 21:34

– Vi skal «grab Kiwi by the handlepose». Remas administrerende direktør for kategori og innkjøp, Lars Kristian Lindberg, gikk rett i strupen på Kiwi da den trønderske dagligvarekjeden lanserte kundeprogrammet «Æ» med både humør og alvor på The Qube hotell på Gardermoen onsdag ettermiddag. – Hvem er så denne «Æ»? Jo, «Æ» er sjefen, kunden, personlig og unik. Min og din, sa Lindberg ifølge Romerikes Blad. LES OGSÅ: De vet ingenting, men er forberedt på priskrig Mer krevende Norgesgruppens billigkjede Kiwi har lokket sine kunder med 7,5 prosent rabatt på frukt og grønt. Den siste tiden har den mystiske «Æ»-en i Rema-logoens farger dukket opp på reklameplakater landet rundt, og onsdag lettet Rema-sjef Ole Robert Reitan på sløret. Gjennom et flunkende nytt kundeprogram i form av en app innfører Rema 10 prosent rabatt på både frukt og grønt og de ti varene kundene handler mest. – Fremtiden kommer ikke til å bli mer behagelig, men mer krevende, fastslo Reitan fra scenen på The Qube hotell ifølge Nettavisen. Rema-sjefen omtalte «Æ» som en av de største og viktige lanseringene billigkjeden har gjort. Trønderen kunne dessuten fortelle til alle de rundt 600 kjøpmennene i salen at det ikke blir noen prisvekst i Rema i 2017. Coop svarte – Jeg vet jeg høres ut som en general fra andre verdenskrig. Dette er en blodig priskrig. Vi skal tilbake i førersetet, fastslo kategoridirektør Lindberg før han nærmest innkasserte seieren på forskudd: – «Æ» er en gavepakke til kundene våre og en drittpakke til konkurrentene. Drittpakke eller ikke, begge konkurrentene svarte på direkten: – Vi har lovet å være billigst, og det skal vi være. Vi innfører dermed 11 prosent rabatt på lavpriskjedene Extra og Obs for alle som bruker appen vår. Det gjelder fra i dag, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop til samme avis. Kjeden har i en årrekke hatt et fordelsprogram for sine kunder med Coop-kortet. 15 prosent hos Kiwi Hvem som til sjuende og sist er billigst, gjenstår å se. Like etter satte Kiwi opp sin rabatt på fersk frukt og grønnsaker fra 7,5 prosent til 15 prosent. – Nå flesker vi til og dobler bonusen fra 7,5 til 15 prosent, slik at du aldri skal være i tvil om hvem som har Norges beste kundefordeler! skryter Kiwi på sine nettsider. Kjeden gir dessuten de såkalte plusskundene 1 prosent i Trumf-bonus på alle andre dagligvarer – og ikke bare noen få, understrekes det med klart spark til konkurrentene. (©NTB) annonse